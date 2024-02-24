機場260棵黃花風鈴木盛放黃金花海　機管局料花期僅10天

櫻花過後又有黃花風鈴木！踏入春季，位於香港國際機場過路灣路旁、古窯公園旁種植的約260棵黃花風鈴木已陸續開始盛放，黃花風鈴木花冠呈金黃色及漏斗狀，機管局預料花期約有10日，各位愛花之人、攝影發燒友勿錯過拍下黃金花海的機會。



另外，早前錯過櫻花園的市民勿灰心，機管局已在機場一號客運大樓抵港近接機大堂B室內範圍，擺放以 12 棵「楊貴妃」櫻花樹及花燈組成的裝置，直至3月都會供旅客欣賞及拍照。



機場櫻花園上月開放，連日掀起賞櫻熱潮。櫻花散盡後，又有黃花風鈴木接力。機管局在機場過路灣路旁、古窯公園旁種植260棵黃花風鈴木，已陸續開始盛放，其花冠呈金黃色及漏斗狀，走入「黃花路」，即看見大遍黃金花海，十分浪漫。

機管局預料，黃花風鈴木的花期較短，只有約有10日，會因應人流於過路灣路 ㇐帶實施人潮管制及臨時交通管理措施 ，方便市民有秩序賞花。機管局又指現場不設車位，市民應乘公共交通工具前往賞花。

▼2023年2月25日 機場黃花風鈴木盛開▼



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機場接機大堂設12棵「楊貴妃」櫻花樹

另外，機管局早前稱元宵佳節會在機場設室內櫻裝置，機管局指，已在㇐號客運大樓抵港層近接機大堂B的室內範圍，擺放以 12 棵「楊貴妃」櫻花樹及花燈組成的裝置，供旅客欣賞及拍照，增添節日氣氛。

機管局表示，今次是繼戶外設置櫻花園之後，再次運用櫻花樹進行佈置，更是首次於室內採用名為「楊貴妃」的櫻花樹。「楊貴妃」特徵為花瓣呈粉白色，顏色較淺，花瓣層次較豐富，花期約兩星期，裝置至3月前都會在接機大堂B擺放。

▼2月2日 機場櫻花園滿開▼

