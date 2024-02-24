元宵．港鐵半價日｜深圳商場人流旺　北上港人寧搭巴士：平過港鐵

港鐵早前宣布今日（24日）推出半價感謝日，半價路線路包括東鐵線羅湖及落馬洲站。適逢今天是周末及元宵佳節，不少港人乘坐東鐵線北上深圳消費及玩樂，其中福田區領展中心城更遍布港人。但有居住元朗的市民雖然得知港鐵半價，但寧願選搭巴士到福田口岸過關，「坐巴士會平啲。」



港鐵半價吸引港人北上 深圳商場人來人往

港鐵今日推出半價感謝日，東鐵線列車早上人頭湧湧，大批港人北上深圳消費。位於福田區的領展中心城亦是人來人往，記者在商場到處都遇見港人及聽到廣東話，場內不少食肆及茶飲店亦大排長龍。

香港網紅西DorSi在深圳福田領展中心城舉行粉絲見面會，有不少為港人專程來捧場。(歐陽德浩攝)

另外，有部份港人專程參與香港網紅西DorSi的粉絲見面會。其中陳先生表示每個月與親朋好友到深圳玩樂三次，每次人均消費約500元以內。他打算在深圳逛商場及吃晚飯後再回港。

家住元朗的港人陳先生雖知悉港鐵半價，但寧願搭巴士，路程較短，價錢又便宜，「坐巴士會平啲」。(歐陽德浩攝)

港人寧搭巴士棄半價港鐵：平啲又方便啲

雖然陳先生得知今日港鐵半價，但仍然乘坐巴士經福田口岸過關。他解釋，由於家住元朗，乘坐巴士前往福田較為方便，車程亦相比港鐵短。「呢度轉去落馬洲會貴啲，坐巴士會平啲。」

港人王先生不知道港鐵推出半價優惠，指平時習慣由元朗乘坐巴士到口岸過關。(歐陽德浩攝)

另一名港人王先生攜同妻子及母親，今日趁周末專程到深圳玩樂，打算花500元逛商場及享用中餐。但他表示北上與元宵佳節無關，亦不知道港鐵推出半價優惠，指平時習慣由元朗乘坐巴士到口岸過關。