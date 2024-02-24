元宵．港鐵半價日｜深圳商場人流旺　經常北上港人：非因優惠而去

港鐵早前宣布今日（24日）推出半價感謝日，半價路線路包括東鐵線羅湖及落馬洲站。適逢今天是周末及元宵佳節，深圳多個商場都人來人往，其中福田區領展中心城及cocopark商場更遍布港人，但有港人稱每月都至少北上3次，但非因為港鐵半價而去。



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深圳商場人來人往

港鐵今日推出半價感謝日，東鐵線列車早上人頭湧湧，大批港人北上深圳消費。記者到了位於福田區的領展中心城及cocopark商場，均是人來人往，在商場到處都遇見港人及聽到廣東話，場內不少食肆及茶飲店亦大排長龍。其中在領展中心城，更聚集了不少港人，原來是香港網紅西DorSi在舉行粉絲見面會，吸引多人專程來捧場。

香港網紅西DorSi在深圳福田領展中心城舉行粉絲見面會，有不少為港人專程來捧場。(歐陽德浩攝)

不過，也有部份港人因為習慣在假期北上消遣，並非因為港鐵優惠而來，其中港人陳先生是例子之一，他稱每個月會與親朋好友到深圳玩樂三次，每次人均消費約500元以內，今日打算在深圳逛商場及吃晚飯後再回港。

家住元朗的港人陳先生雖知悉港鐵半價，但寧願搭巴士，路程較短，價錢又便宜，「坐巴士會平啲」。(歐陽德浩攝)

元朗居民寧搭巴士北上：平啲方便啲

陳先生續稱，雖然得知今日港鐵半價，但因為家住元朗，乘坐巴士前往福田較為方便，車程亦相比港鐵短，所以仍然乘坐巴士經福田口岸過關，他稱：「呢度轉去落馬洲會貴啲，坐巴士會平啲。」

港人王先生不知道港鐵推出半價優惠，指平時習慣由元朗乘坐巴士到口岸過關。(歐陽德浩攝)

另一名港人王先生攜同妻子及母親，今日趁周末專程到深圳家庭樂，打算花500元逛商場及享用中餐。但他表示北上與元宵佳節無關，亦不知道港鐵推出半價優惠，指平時習慣由元朗乘坐巴士到口岸過關。