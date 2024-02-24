今日必看8分鐘｜米線舖女員工後巷棄垃圾捱斬｜醉男被小巴碌傷腳

大埔米線舖女員工到後巷棄垃圾 遭3刀手襲擊 負傷返店舖求救

大埔發生斬人案。消息稱，昨晚（23日）11時許，一名約31歲女職員走出翠樂街1間米線舖，到旁邊後巷棄置垃圾時，突遭3名男子持刀襲擊，兇徒逞兇後登上接應私家車逃走，女職員左前臂受傷，負傷返回米線舖通知同事報警，隨後由救護車送院治理，警方到場調查。現場可見，店舖門口有大量血跡。據了解，事主報稱沒有欠債或與人結怨。

屯門公路3車相撞 城巴撼箭咀車 再推前撞掃街車 10人受傷送院

屯門公路發生車禍。今日（24日）凌晨3時許，1輛掃街車在屯門公路往屯門方向近深井的路肩慢駛工作，尾隨有1輛箭嘴車為其護航。其間1輛N962線城巴駛至，先撞箭咀車，將它推前再撞掃街車。事件中10人受傷送院，包括掃街車、箭咀車男司機、城巴女車長和7名巴士乘客，其中箭咀車司機一度無法打開車門被困，警方正調查車禍原因。

大圍醉男不滿被響號拍打車身 小巴司機照開車 醉男扯走碌傷腳

網上今日（24日）流傳1條影片，長約1分鐘，顯示1輛載客小巴駛至大圍美松苑小巴站，其他乘客陸續下車，突然有1名男子從另一邊走近，繼而拍打小巴車門，司機沒有理會如常關門，懷疑夾中男子衣物，男子被扯走，直撞附近路邊車檔石柱傳出巨響，1名女途人驚呼「喂！睇住」，男傷者勉強起身，繼而倒地，其他人走近察看是否需要提供協助。

元宵港鐵半價日｜港人特試「新線」上深圳 車費縱沒平但有新體驗

港鐵早前宣布今日（24日）推出半價感謝日，半價路線路包括東鐵線羅湖及落馬洲站。港人邱先生每月也經深圳灣口岸北上深圳兩至三次，在得知港鐵今日有半價優惠後，特地試試「新線」，先從屯門坐小巴往上水，再轉港鐵經福田口岸過關。雖然車費不比「舊線」平，但「新線」讓他驚嘆車程原來不算長。

土瓜灣樂民新村消防鐵錘從天降 擊中貨車車頂 警列高空擲物追查

今日（24日）早上8時許，停泊在土瓜灣樂民新村樂德樓對開的一部輕型貨車，遭從天而降的一柄鐵錘擊中車頂造成損毀，車主發現後致電報警。警方接報到場調查，相信該鐵錘屬於大廈消防設備之一，而大廈樓層最少有兩個同類的鐵錘被人取去，現正翻查閉路電視調查，案件列作「高空擲物車輛損毀」調查。

專向女性臀部淋微暖不明液 中年漢涉13案被捕 關注組收逾百個案

近日有女性遭人向臀部淋潑不明液體，事主開設社交專頁關注「向私密部位潑灑不明液體」事件，收集受害者聲音，竟收到有逾百宗同類事件的投稿。警方亦於過去1個月內，接獲9名女途人報案，指在旺角區內被可疑男子向臀部淋不明液體事件。警方接報展開調查，昨日（23日）在銅鑼灣截獲一名56歲男子，當時他正向一名17歲女子臀部潑不明液體，即場將他拘捕。警方相信他與最少13宗同類型案件有關，現正扣留調查。

新星旅遊稱受疫情及欺詐網站影響結業 苦主斥：明知結業仲收我錢

開業23年的新星旅遊，稱受3年疫情及欺詐網站影響，宣布於今日（23日）結業。有苦主向《香港01》透露，上月底曾向新星旅遊繳付逾2,000元，購買澳門酒店套票預約3月酒店房，惟今日突然接獲旅行社透過WhatsApp通知結業，曾致電對方不果，向酒店查詢始知未獲訂房，他直斥旅行社「明知結業上個月仲收我錢」是「不負責任」。

夏寶龍訪港｜坑口飲早茶 有茶客指夏寶龍拜年講恭喜發財：好NICE

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（24日）展開訪港第三日行程，開始深入本港社區，早上到坑口一間酒樓飲早茶。夏寶龍一行人獲安排於包廂飲茶，而茶樓對外稱早上十一時才能開放予茶客入場，但現場所見夏寶龍一行人飲茶時，場內也有其他茶客。有數名有幸能與夏寶龍「同場」茶客表示，夏寶龍：「好NICE（親切）」，又指夏有與大家打招呼和拜年：「恭喜發財」。