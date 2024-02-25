今日必看8分鐘｜將軍澳火燒連環船｜D車牌2020萬成交成史上第三高

新春車牌拍賣｜「D」2020萬成交成史上第三高 三甲皆英字單字

運輸署農曆新年（新春車牌）拍賣今日（25日）舉行，一年一度的拍賣將推出49個「靚冧把」車牌，最受觸目的是第26個登場的單字英文「D」車牌，業界估計成交價可達千萬元計。

歷年車牌拍賣中，五大高價成交中有三個都是單字英文車牌，包括「V」、「R」和「W」，分別佔第五、第二和第一，其中「R」更是上年新春創下的紀錄。

「Ｄ」單字英文車牌主要由兩名買家爭持，經過約70口叫價後，最終以2020萬元，由一名女士投得，是繼「W」車牌的2600萬元和「R」車牌的2550萬元，踢走「28」車牌的1810萬元擠身三甲。如果只計英文單字，今次亦取代「V」的1300萬元，亦是英文單字第三高價。

將軍澳火燒連環船 最先起火遊艇沉沒 消防到場射水救出1犬

將軍澳發生燒船案。今日（25日）凌晨4時23分，1艘停泊在海濱公園行人天橋對開海面、6米長遊艇被發現冒煙起火，火勢波及旁邊另1艘約10米長中式遊艇，消防接報到場派出滅火輪，總共出動3條喉射水，消防清晨6時06分撲熄火勢，事件中無人受傷，同時救出1隻狗，最先起火的遊艇事後已經沉沒，蛙人亦奉召到場下海搜索。

再有天星小輪煙囪噴火花 一周內兩宗

警方今日（25日）下午1時02分接報，指天星小輪冒煙。《香港01》接獲多名讀者報料，指今午12時許一艘於維多利亞港水面行的天星小輪煙囪噴火花。影片中旁觀者指「噢！熒星！」相信起火小輪為「Twinkling Star 熒星」，本網正向天星小輪查詢。

在尖沙咀碼頭，水手透露：「煙囪差啲起火啫！唔係機房，架船返咗灣仔嗰邊。」涉事天星小輪停泊在灣仔碼頭接受警方及消防調查，可見消防員登上船頂，檢查煙囪位置。

東區走廊七人車及泥頭車相撞 七人車翻側司機被困

今日（25日）下午12時44分，警方接報東區走廊往東行方向，一輛七人車及泥頭車相撞。七人車失控翻側，女司機受輕傷並被困車內，由救援人員救出，隨即送往東區醫院救治，警方正調查事故成因。

洪水橋兩車猛撼 私家車「反肚」貨車翻側 4人受傷包括3歲小童

洪水橋今日（25日）發生交通意外。下午4時許，一輛貨車與一輛私家車沿洪天路駛至洪福邨對開時相撞，兩車均嚴重損毀，貨車向左翻側冒煙，私家車則翻轉四輪朝天。意外中，4人受傷，包括私家車女司機、貨車男司機、女乘客及一名3歲男童，幸均傷勢不重，全部人送院治理。現場可見，路面遺下數米長煞車痕，鞋等物品四散一地。警員正調查意外成因。運輸署宣布，因交通意外，洪水橋洪天路近洪福邨的部份行車線現已封閉，交通繁忙。

氫能巴士｜首航巴士迷逼爆總站再沿途圍觀 首班車乘客讚車程寧靜

全港首架氫能雙層巴士今日（25日）上午11點，開始在城巴九龍區20號線投入服務，首航路線由啟德沐安街出發，駛至尾站長沙灣海達公共運輸交匯處。一早已有不少巴士迷在啟德總站起點排隊等候，能登上首航班次的乘客獲城巴贈送首航證書以及環保物料水樽。有攜子見證首航的乘客表示，感覺行車期間很寧靜，搭乘舒適。

夏寶龍訪港｜社區客廳小妹妹製作鬆餅 獲夏主任讚：未來好媳婦

港澳辦主任夏寶龍今（25日）展開訪港第四日行程，今早從黃大仙一間酒樓飲完茶後，前往深水埗的社區客廳探訪基層市民。有基層兒童向他表示，希望到北京天安門看雪，「佢（夏寶龍）同我講，話一定會去到呢度，北京天安門。」另外，有小朋友正在廚房製作草莓鬆餅，獲夏寶龍讚賞「未來好媳婦」。

小學生聚集巴士車門處 車長1原因激動鬧爆 九巴：暫停駕駛職務

近日網上流傳1段影片，有巴士司機疑不滿一群小學生上車後一直聚集於車門處，竟情緒激動大罵學生。司機指車尾仍有大量空間，而學生們並非準備下車，卻擠在車門處，疑擔心影響乘客上落，於是叫他們往車尾移動，惟司機高聲苛責學生的行為引起乘客不滿，紛紛出聲制止。影片在網上引起爭議，有網民批評司機「情商低」、「蝦細路」，但亦有人覺得片中學生有不妥之處，「學生就大晒？其他人唔使上車？」、「車長都話講咗十幾廿次，燥底都正常啦」。

《香港01》已就此事向九巴查詢，九巴回應指事發於22日下午約4時左右，涉事車長現已被暫停駕駛職務，目前九巴正調查事件，如證實有不當行為將會採取紀律處分。

便衣警員抄牌 私家車停雙黃線被抄牌影片熱傳惹議 警方咁回應

便衣警都會抄牌？近日網上瘋傳影片，指疑有便衣警員正違規停於雙黃線的車輛發出告票，影片引來網民熱議，有人疑惑便衣警員是否可以「抄牌」，亦有人指「都唔係新鮮事啦，便衣同軍裝一齊抄牌」、「違泊就預咗抄」。據了解，事件發生於元朗，當日1名軍裝人員以手機對違規車輛發出告票後，由另1名身穿便裝的同袍用身上配備的印票機印出告票。