無業漢涉性侵男童　事主爆小五時兄長叫他吸毒　並要他跪下口交

無業漢涉在毒品影響下和友人的14歲胞弟肛交及口交案續審，男童今（26日）在高院續審。庭上播放男童的錄影會面，用英語作供的男童在錄影會面透露，他讀小五時，其同父異母的兄長探訪他時叫他吸毒，他曾拒絕但兄長堅持，他最後屈服，吸毒後感到「輕飄飄」。他之後數次與兄吸毒後，有次兄長要他跪下及口交。後來他搬到兄家居住，有次兄長叫他不要睡，之後帶了一名男性朋友回來，他們3人一起吸食毒品，該男性朋友並要求當時14歲的男童口交和肛交。



被告熊思昊（37歲，無業），被控於2020年8月8日，在旺角某單位向不足16歲的X作出嚴重猥褻行為，以及和未成年的X作同性肛交。X案發時14歲。庭上早前透露，X的胞兄已承認多項控罪，包括和胞弟肛交，之後會出庭作供。

被告熊思昊否認肛交及非禮等罪，在高等法院受審。（資料圖片）

首次吸毒覺得整個人輕飄飄

庭上播放X的錄影會面，X在翻譯協助下以英語錄取口供。X透露他小學五年級時與嫲嫲同住，其同父異母的哥哥某天上門探望他。期間，年長他14歲的哥哥用一個樽吸毒，並叫X一同吸食。X初時拒絕，最後在哥哥一再堅持下屈服。X形容當時吸毒後的感覺非常怪異，覺得整個人「輕飄飄」的，晚上更曾因而失眠。

兄曾要他跪下口交

X憶述，哥哥後來又曾邀請X一同吸毒，在X第三次吸毒時，哥哥要求X跪下為他口交，X當時雖不願意但仍照做。此後的約3年的時間，哥哥未再要求X作出相類似的行為。

3人一同吸毒兄要求X為兩人口交

及至2020年8月，X搬到哥哥家中居住。某一天晚上，哥哥叫X先不要睡覺，並帶一名男性朋回家，之後他們三人一起吸毒，哥哥隨後要求X替他們二男口交，該男性朋友並要求X與他肛交。

審訊午續。

案件編號：HCCC 21/2023