花展3.15維園開鑼　天使花做主題　盛放時迎風搖曳如彩雀躍動

春暖花開，一年一度香港花卉展覽將於3月15日至24日，一連十日在維多利亞公園舉行，今年花展以香彩雀為主題花，這種原產於熱帶美洲的花，又名天使花，花形小巧獨特，氣味清新芳香，花色亦豐富，純白、粉紅、淡紫、紫色及雙色條紋品種也屬常見花色。由3月15日開始，每日朝九晚九，市民付十數元入場費即可入場觀賞。



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今年香港花展將於3月15日至24日在維多利亞公園舉行，一連十日、每日朝九晚九開放，一般入場費為14元，4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其一位同行照顧者則可以7元優惠價入場。

是次花展香彩雀為主題花，並以「雀躍全城」為主題。主辦的康文署介紹時提到，香彩雀花量豐富，花蕾盛開時茂密有致，花朵迎風搖曳，宛若萬千彩雀躍動。

香彩雀又名天使花，是原產於熱帶美洲、車前草科香彩雀屬的草本植物。其花形小巧獨特，莖株滿布小花蕾，以春、夏、秋三季開花最盛。細小別緻的花朵沿枝條由下而上綻放，芳香馥郁，觀賞期長。

香彩雀品種繁多，植株高度介乎30至100厘米，可於炎熱潮濕的環境生長，適宜在香港栽種。其花色亦豐富，常見的有純白、粉紅、淡紫、紫色及雙色條紋品種等，極具觀賞價值。

康文署也提到，今年花展場內除展出主題花和其他花卉外，更有來自本地、內地和海外機構培植的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及園林造景。會場亦設有花卉及園藝產品的銷售攤位，並有多項活動，適合一家大小參與。

2024年香港花卉展覽

展期：3月15至24日

開放時間：上午9時至晚上9時

展覽地點：香港維多利亞公園



入場費 : 全費14元

優惠收費7元

優惠對為4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者 (每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)



星期一至星期五期間之入場優惠：

60歲或以上長者

殘疾人士及其照顧者免費參觀(每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)

30人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場



詳情：https://www.hkflowershow.hk/tc/hkfs/2024/index.html



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