18區天眼｜ 鄧炳強稱日後CCTV引入AI技術　助追查疑犯行蹤

警方計劃在全港安裝2,000部閉路電視，今年會先安裝615部，第一批15個鏡頭會先安裝在旺角。保安局局長鄧炳強今日（27日）出席立法會保安事務委員會會議時表示，根據私隱條例要求，會在安裝閉路電視的地方貼出警示，但不會以表列方式，列出所有閉路電視的地點，以免罪犯有所防備。鄧炳強指，首階段安裝的閉路電視，未有引入AI技術，但表明日後會加入，協助警方透過不同鏡頭，追查疑犯行蹤，提高破案效率。



政府計劃全港裝2000個閉路電視，警隊下月起率先在旺角安裝15組鏡頭進行技術測試；圖非所述閉路電視。（資料圖片）

鄧炳強出席立法會保安事務委員會會議時表示，安裝閉路電視是為了進一步加強防犯罪案，特別是阻嚇街頭發生的暴力及嚴重罪案。他表示，當有罪案發生時，閉路電視的片段可提供更多線索，協助警方偵辦案件，同時協助警方執行人群管理工作。他強調閉路電視只會拍攝到公眾地方。

保安局局長鄧炳強表示，根據私隱條例要求，會在安裝閉路電視的地方貼出警示，但不會以表列方式，將所有閉路電視的地點列出（廖雁雄攝）

不會列出所有閉路電視地點 以免罪犯有所防備

他又指，會在每區罪案黑點安裝閉路電視，根據私隱條例要求，會在安裝閉路電視的地方貼出警示，但不會以表列方式，列出所有閉路電視的地點，以免罪犯有所防備，不利於防罪滅罪工作。

首階段CCTV未加入AI 系統未來可加裝

選委界立法會議員吳傑莊向局方詢問，關注局方CCTV會採用甚麼人工智能技術、以及會否公布安裝CCTV的地點。鄧炳強回應指，首階段安裝的閉路電視未有加入人工智能，但會確保系統可以加裝相關功能。他舉例，如果發生劫案，閉路電視加入人工智能技術後，可看到疑犯的行蹤，目前警方只能用「肉眼」逐個閉路電視追蹤疑匪走向。

他指，日後可能加入人工智能方法，透過不同鏡頭，追查疑犯到達和離開路線、如何離開，強調查案概念無變，只是過往用人眼去看片，現在用電腦分析，以提高效率，同時符合私隱條例。