財政預算案．直播｜電動車一換一優惠延兩年　寬減額下調40%

【財政預算案2024/預算案2024/派錢/消費券/印花稅/撤辣/派糖/煙草稅】財政司司長陳茂波上午11時公布新一份財政預算案，在預計庫房錄得財赤下，派糖措施大縮水，樓市政策會是另一焦點，陳茂波宣布即日起全面撤辣。



民生方面，煙草稅極有機會連續兩年調高，香煙每包零售價料升至100元左右。財政預算案2024最新消息持續更新，陳茂波公布預算案，《香港01》直播。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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陳茂波在公布2024/25年度財政預算案前兩日，在網頁公開預算案封面採用「晨曦色」，包含着對香港未來一年的期盼。他預期年內經濟逐步改善，期望各行各業的經營環境持續好轉。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

【11：56】 去年《財政預算案》預留100億元推動生命健康科技發展，港府將動用當中的60億元，資助本地大學跟海內外機構合作，設立生命健康研發院，促進相關的科技研發及成果轉化。

政府今年會於「河套深港科技創新合作區」設立「大灣區國際臨床試驗所」，提供一站式支援平台，推動更多本地及海內外藥物和醫療器械企業來港，進行臨床測試。

政府銳意成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」。今年上半年將開設籌備辦公室，研究重整及加強藥械和技術的監管與審批制度，目標是將監督管理中心建設為獨立並具國際權威的機構，以加快新藥械臨床應用，帶動藥械研發和測試的新興產業發展。

【11：53】數碼港正全速設立人工智能超算中心，協助研究機構和業界應付算力需求，首階段設施最快於今年內投入服務。預計中心最快可於2026年初提供每秒浮點運算三千千萬億次的算力，相當於一小時可完成近100億張圖像處理。

港府會撥款30億元推行為期三年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破；加強算力中心的網絡安全和數據保護；吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港。

今年內成立香港微電子研發院，引領和促進大學、研發中心和業界在第三代半導體的研發合作，並利用大灣區完備的製造業產業鏈落實研發成果。

【11：44】金管局去年10月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段試驗，研究多個範疇的本地零售用例，例如可編程支付、離線支付、代幣化存款等。第二階段試驗即將啓動，進一步研究新用例。另一重點計劃「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）亦取得進展，第一階段服務預計可在今年推出，將成為全球其中一個率先以多種央行數碼貨幣為企業跨境交易進行結算的項目。

「數字人民幣」會在香港擴大試點範圍，市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並通過「轉數快」進行增值，進一步提升跨境支付效率和用戶體驗。

【11：40】航運業綠色轉型市場潛力龐大，海事處計劃為在國際海事組織制訂的國際減碳標準中獲得高評級的香港註冊船舶，提供優惠措施，涉及撥款約6,500萬元。此外，運輸及物流局正聯同環境及生態局及其他相關部門，就為本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇加注開展可行性研究，預計將於今年內公布行動綱領。

今年3月底屆滿的電動車首次登記稅寬減安排將獲延長兩年，但考慮到電動車價格下調和車款選擇增加等因素，有關寬減額將下調40%。當中電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會調整至17.25萬元，而一般電動私家車的寬免額上限則會調整至5.85萬元。根據「能者多付」的原則，稅前車價超過50萬元的電動車將不獲寬免。至於其他種類的電動車，包括電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車，其首次登記稅將於未來兩年繼續獲全數豁免。

【11：38】政府至今已成功透過「綠色和可持續金融資助計劃」資助合資格的債券發行人和借款人，在香港發行合共超過340筆綠色和可持續債務工具，總額達1,000億美元，豐富了香港綠色和可持續金融的生態。資助計劃將於今年年中屆滿，港府建議延長該計劃3年至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，以進一步鼓勵區內相關行業利用香港的轉型融資平台逐步減碳。

【11：35】稅務寬減：

．寬減二零二四／二五年度首季的住宅物業差餉，以每戶一千元為上限。估計涉及三百零八萬個住宅物業，政府收入將減少二十六億元；

．寬減二零二四／二五年度首季的非住宅物業差餉，以每戶一千元為上限。估計涉及四十三萬個非住宅物業。政府收入將減少三億七千萬元；

．寬減二零二三／二四課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元，全港二百零六萬名納稅人受惠。有關扣減會在二零二三／二四課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少五十一億元；

．寬減二零二三／二四課稅年度百分之百的利得稅，上限為三千元，全港十六萬家企業受惠。有關扣減會在二零二三／二四課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少四億三千萬元；

．向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約三十億元。

【11：30】旅發局將以美麗的維港夜空為背景，每月舉辦煙火和無人機表演，並會重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。發展局亦將會在維港海濱選擇合適地點，以試點方式引入餐飲、零售及娛樂等商業設施。

旅遊事務署將在未來數年繼續推行深受歡迎的創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」，透過藝術連結島嶼，讓旅客欣賞及體驗西貢海的自然風貌、歷史、文化及古蹟。

發局會推動以「城市漫步」等為主題的沉浸式深度遊，亦會針對年青客羣喜好，透過例如推廣遠足、單車、直立板、越野跑以至野外觀星等嶄新內容「軟銷」香港。

【11：26】政府已成立盛事統籌協調組，在未來會更主動出擊，爭取更多盛事在香港舉辦，亦會進一步加強部門之間的協作，讓這些盛事得以成功舉行。港府已預留1億元以加強未來3年盛事宣傳工作。

下月本港迎來「金融盛事周」，將有一系列重要金融盛事，包括匯聚家族辦公室擁有者及管理人的「裕澤香江」高峰論壇、Milken Institute全球投資者研討會等。

港府將推出全新的海外演講贊助計劃，贊助知名學者和業界翹楚出席海外活動，發表演講，加強對外推廣香港。

【11：24】為協助中小企應付資金流問題，會將「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品的申請期延長兩年至2026年3月底。計劃下的總信貸保證承擔額將額外增加100億元。

港府已指示金管局與銀行及工商界保持溝通，以包容態度協助企業應對資金周轉，避免因抵押品價值下跌而被追收貸款的情況出現。

「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」持續優化，包括增加每家企業的累計資助上限及簡化申請手續。建議向基金進一步注資5億元，協助中小企業提升競爭力和開拓內地及海外市場，包括在基金下增設「電商易」，讓每家企業可獲資助最多100萬元，用於在內地推行電商項目。

容許利得稅納稅人就還原租用物業至租用前狀況所招致的開支，獲得稅務扣減。至於工業、商業建築物及構築物的免稅額，申索期限將會取消。在有關物業易手時，視乎物業的建造成本和上一任業主的結餘課稅等因素，新業主仍可就物業申索免稅額。兩項優化措施由2024／25課稅年度起生效。

▼財政預算案｜市民觀望調控樓市措施「減辣」「撤辣」▼



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【11：18】陳茂波宣布決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。陳茂波認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

【11：13】在吸引重點企業方面，下月會有十多家重點企業與引進辦簽署意向書，他們已落實或準備落戶香港或擴展在港業務，連同首批的三十家，預計未來數年合共會為香港帶來超過四百億元的投資和創造約一萬三千個職位。

【11：12】國家最近還把「個人遊」計劃適用城市擴展至西安和青島。在「一國兩制」下，香港擁有制度優勢，聯通國際與內地。政府短期會有一系列措施，向海內外人士展現香港的吸引力，支援個人和企業抓緊機遇。

【11：11】香港經濟料在今年會進一步擴張，全年實質增長介乎2.5%至3.5%。

物價方面，預期本地成本壓力會隨着經濟復蘇而增加，外圍價格壓力則應進一步緩和，儘管地緣政治局勢持續緊張或會帶來上行風險。預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別為1.7%和2.4%。

預測香港經濟在2025至2028年間，平均每年實質增長3.2%。基本通脹率預計為平均每年2.5%。

【11：09】市場普遍相信美國聯邦儲備局今年內會開始減息，減息的時間和幅度仍然存在變數。雖然外圍環境繼續對香港的貨物出口構成壓力，但環球金融狀況有機會在年內逐步放鬆，或會有利出口表現。

【11：07】本地股票市場在去年大部分時間處於調整狀態，成交量縮減。恒生指數全年下跌13.8%。住宅物業市場方面，去年樓價全年下跌7%，交投量縮減至約4.3萬宗的低水平，大致淡靜。

另一方面，隨着旅客接待能力特別是航空客運力繼續恢復，以及政府大力推動盛事經濟，訪港旅客數目料將進一步增加，帶動旅遊和相關服務輸出的增長。

【11：03】在「開心香港」、「香港夜繽紛」的支持下，加上住戶入息持續增加，去年私人消費開支實質明顯回升7.3%。整體投資開支亦隨着經濟恢復而反彈10.8%。

【11：01】陳茂波指將採取財政整合策略，讓財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。預算案主題為堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展。

▼財政預算案｜打工仔關注政府「派糖」措施▼



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▼財政預算案｜基層盼政府續「派糖」▼



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▼財政預算案｜公布前夕普遍料加煙草稅▼

