粵港澳大灣區發展專員到訪肇慶　鼓勵企業通過香港開拓國際市場

粵港澳大灣區發展專員陳潔玲今日（29日）到肇慶，展開為期兩天的訪問，與肇慶市領導會面，並考察當地重點企業和青年創新創業基地。陳她鼓勵肇慶企業善用香港「一國兩制」的獨特優勢，尤其是香港國際化的營商網路及世界一流的專業服務、以及香港作為內地和全球市場之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，通過香港這個國際化的平台擴充業務，開拓國際市場。



陳潔玲今午乘搭高鐵抵達肇慶，先後到訪一家電動汽車企業、一家新能源科技企業，以及一家機械裝置企業，聽取三間企業的代表介紹其業務和發展計劃。 她隨後與肇慶市人民政府常務副市長李興文會面，了解肇慶的最新發展情況，並就深化港肇合作，共同推動粵港澳大灣區（大灣區）建設交流意見。

陳潔玲表示，香港作為大灣區的中心城市之一，會繼續擔當區域發展的核心引擎，與各灣區城市精誠合作、互利共贏，全力抓住共建大灣區的機遇，以貢獻國家和大灣區的高質量發展和高水平對外開放。

陳潔玲續指，香港和肇慶一直是優勢互補的合作夥伴，而廣深港高速鐵路香港段等重要跨境基建的落成更大大拉近了港肇兩地和大灣區城市間的距離。肇慶擁有豐富的自然資源，而且致力推動新型工業化和推動文體旅的融合發展等。港肇兩地在共同推動大灣區建設的過程中，有很大空間在不同領域加強合作。兩地應保持緊密溝通，以創新思維不斷尋求突破，並爭取更多政策措施以促進灣區城市間的互聯互通和融合發展。

陳潔玲明日（3月1日）會在肇慶繼續訪問行程，包括參觀一家研發和生產顯示模組的企業、考察肇慶新區了解當地的規劃建設，以及到訪青年創新創業基地與青年交流。