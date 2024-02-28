財政預算案｜醫療預算微升　撥4700萬應付大灣區醫療券額外工作

財政預算案2024｜財政司司長陳茂波今（28日）公布新一份財政預算案，醫療方面，2024／25年度涉及醫療衞生的預算為1,279億元，較去年1,248億元微升2%，經常性開支亦上升了約4%至1,095億元，佔政府經常開支約19%。



另外，醫衞局亦預留在2024/25及2025/26年度，合共撥款4700萬應付大灣區醫療券及跨境醫療合作的預期合作量。另外，消息人士又指出，早前施政報告提到的跨境採購醫療服務會在今年會開啟，同樣先由試點開始做，對象也不限於深圳醫院。



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醫療方面，2024／25年度涉及醫療衞生的預算為1,279億元，較去年1,248億元微升2%，經常性開支則有上升，由去年預算1,044億元上升至1,095億元，升幅約為4%，佔政府經常開支約19%。

撥款予醫管局的金額亦有上升，由去年的934億元，上升至954億元，升幅為2.2%。被問到日後檢討醫管局收費後，多收了市民錢會否因而扣減政府對醫管局的增加，消息人士則指，相關費用調整不會對整體醫療開支有大影響，「慳唔慳到錢不在考慮。」他又表示，當局今年有與醫管局討論怎樣的收費方式可改變某些行為習性，至於何時調整，則交由醫管局每兩年一次的恆常機制去檢討。

另外，千億開支中不少為推動新的措施，包括撥款3億1800萬推動「青少年護齒共同治理先導計劃」。另外，醫衞局亦預留在2024/25及2025/26年度，合共撥款4,700萬應付大灣區醫療券及跨境醫療合作的預期合作量。消息人士又指出，早前施政報告提到的跨境採購醫療服務會在今年會開啟，同樣先由試點開始做，對象也不限於深圳醫院。

翻查資料，去年財政預算案時，醫療衞生在2023／24年度的預算時有削減，由前年的1,628 億元減至1,248億元，而經常性開支亦有所減少，由前年預算1,279億元大減至去年1,044億元，趺幅近18.4%。當中醫管局的撥款亦有減少，較上一個財政年度的修訂預算相比，跌幅約2.7%，為自2013/14年度首次呈跌幅。當時局方解釋，撥款減少主要由於抗疫相關的撥款減少。

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