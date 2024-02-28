財政預算案｜撥10億谷旅遊　維港月放煙火無人機　革新幻彩詠香江

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，宣布重點支援旅遊業措施，包括每月在維港舉行煙火匯演和無人機表演，並會革新「幻彩詠香江」等，將力谷盛事吸引旅客。



▼2023年12月24日 西九水上煙火▼



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▼2023年7月8日 灣仔海濱水上煙火▼



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維港月放煙火辦無人機表演 重新打造幻彩詠香江

財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，提及多項有關支援旅遊業發展的重點措施，為支持旅遊事務署及旅發局舉辦相關活動，政府將合共增撥10億9500萬元。

有關活動包括由旅發局以美麗的維港夜空為背景，每月在維港舉辦煙火和無人機表演，並會重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。發展局亦將會在維港海濱選擇合適地點，以試點方式引入餐飲、零售及娛樂等商業設施，為遊人帶來方便及更好體驗。

因應不同季節、節慶及盛事活動，旅發局將以不同主題打造新的體驗，包括中西藝術、流行文化、美酒佳餚、郊外遊蹤、動感體育等，以迎合不同旅客羣組的興趣，並鼓勵業界推出更多不同組合的旅遊產品。

推「城市漫步」沉浸式深度遊

旅遊事務署將在未來數年繼續推行深受歡迎的創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」，透過藝術連結島嶼，讓旅客欣賞及體驗西貢海的自然風貌、歷史、文化及古蹟，而「設計#香港地」則會透過設計元素帶領旅客了解香港的地道文化和特色。

旅發局會推動以「城市漫步」等為主題的沉浸式深度遊，亦會針對年青客羣喜好，透過例如推廣遠足、單車、直立板、越野跑以至野外觀星等嶄新內容「軟銷」香港。

陳茂波又提到，去年12月推廣廟街夜市，成功吸引大量旅客和市民前往這條甚具特色的街道。旅發局會透過提供更多元化的活動和宣傳，為地區帶來更多人流，為區內商戶締造更多商機。

推全新港旅遊品牌 聯同大灣區推「一程多站」旅遊

旅發局將推出全新香港旅遊品牌，繼續向不同客源市場宣傳，以及與大灣區城市合作共同推廣「一程多站」旅遊等。旅發局並會優化「優質旅遊服務」計劃，並推出新一輪的宣傳，包括「真人show」節目和嘉獎表現傑出的服務業前線員工，與各界一起推動香港成為好客之都。

陳茂波指，將會全力推動盛事活動和設計主題式深度旅遊，因應不同類型和來源地旅客的喜好，豐富旅遊資源，提供更多新產品和新體驗，相信有助刺激對零售、消費、餐飲和運輸的需求。

▼2023年6月22日 1200架無人機表演「紫荊花之夜」▼

