財政預算案2024・加費懶人包｜每支煙稅增8毫　徵收3%酒店房租稅

財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，宣布再增加煙草稅，即時每支煙增8毫。另外，政府恢復徵收3%酒店房租稅，2025年1月1日實施。



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1.即時每支煙增8毫

陳茂波表示，增加煙草稅是國際公認最有效減低煙草使用的措施，建議即時將每支煙的稅款調高8角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率，升幅與去年相若。

他指，預期煙草稅佔香煙零售價的比例將提升至約七成，逐步邁向世界衞生組織建議的七成五水平，加強戒煙誘因，保障公眾健康。另外，政府亦會繼續大力打擊私煙，加強戒煙服務以及宣傳教育。

2.恢復徵收3%酒店房租稅

恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，2025年1月1日實施，陳茂波指，估計徵收的酒店房租稅只會佔過夜旅客在港消費額少於1%，預計政府收入每年可因此增加約11億元。

3. 商業登記費每年價至2200元

商業業登記費由4月1日起，將增加200元至每年2200元。陳茂波指，次調整已是1994年。預計政府收入每年增加約2.95億元。

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