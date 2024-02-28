財政預算案2024｜電動車首次登記稅寬減延長兩年　寬減額下調40%

【財政預算案2024／消費券／派糖／減辣】財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，當中提出延長電動車首次登記稅寬減安排兩年至2026年3月，惟寬減額將下調40%，稅前車價超過50萬元的電動車亦將不獲寬免。

至於電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車等其他種類的電動車，其首次登記稅將於未來兩年繼續獲全數豁免。



▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



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陳茂波指，政府鼓勵更廣泛使用電動車，今年3月31日屆滿的電動車首次登記稅寬減安排將獲延長兩年，至2026年3月。不過，考慮到電動車價格下調和車款選擇增加等因素，有關寬減額將下調40%。當中電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額，將由28.75萬元下調至17.25萬元，而一般電動私家車的寬免額上限則會由9.75萬元調整至5.85萬元。

同時，根據「能者多付」的原則，稅前車價超過50萬元的電動車將不獲寬免。

至於其他種類的電動車，包括電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車，其首次登記稅將於未來兩年繼續獲全數豁免。環境及生態局將會公布有關詳情。

陳茂波指政府鼓勵更廣泛使用電動車，提出將今年3月底屆滿的電動車首次登記稅寬減安排將獲延長兩年，至2026年3月。（資料圖片／余俊亮攝）

陳茂波又指，政府正積極推展不同新能源公共交通工具的試驗，包括新能源巴士，以及通過新能源運輸基金推動業界試驗不同種類的新能源商用運輸工具，包括電動貨車及電動旅遊巴士等。

陳茂波在公布2024/25年度財政預算案前兩日，在網頁公開預算案封面採用「晨曦色」，包含着對香港未來一年的期盼。他預期年內經濟逐步改善，期望各行各業的經營環境持續好轉。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

