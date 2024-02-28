財政預算案2024・派糖懶人包｜薪俸退稅最多3000元　綜援多半個月

【財政預算案2024／消費券／派糖／減辣】財政司司長今日（28日）公布新一年份財政預算案，薪俸稅退稅上限3000元，綜援出多半個月。

▼財政預算案｜基層盼政府續「派糖」▼



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差餉寬減上限1000元

寬減2024/25年度首季的住宅物業差餉，以每戶1000元為上限，估計涉及308萬個住宅物業，政府收入將減少26億元；寬減2024/25年度首季的非住宅物業差餉，以每戶1000元為上限，估計涉及43萬個非住宅物業，政府收入將減少3億7000萬元。

薪俸稅和個人入息課稅 退稅上限3000元

寬減2023/24課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3000元，全港206萬名納稅人受惠。有關扣減會在2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少51億元。

利得稅退稅上限3000元

寬減2023/24課稅年度百分之百的利得稅，上限為3000元，全港16萬家企業受惠。有關扣減會在2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少4億3000元。

綜援、高齡、長者、傷殘、在職家庭津貼 出多半個月

向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約30億元。

▼財政預算案2024重點▼



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還原租用物業裝修可退稅

陳茂波在預算案中建議，推出兩項優化利得稅扣減開支的措施。容許利得稅納稅人就還原租用物業至租用前狀況所招致的開支，獲得稅務扣減。至於工業、商業建築物及構築物的免稅額，申索期限將會取消。在有關物業易手時，視乎物業的建造成本和上一任業主的結餘課稅等因素，新業主仍可就物業申索免稅額。兩項優化措施由2024/25課稅年度起生效。

撥款1億元助長者減數碼隔膜

為致力減少數碼隔膜，推動包括長者等不同社群更廣泛應用資訊科技。政府會在社會創新及創業發展基金撥款1億元，在未來三年為全港60歲或以上的長者，提供數碼培訓課程和技術支援的項目，讓他們更容易融入數碼時代，得到數碼科技帶來的好處。首批項目預計最快於今年第四季開展，惠及至少五萬名長者。

樓市全面「撤辣」

撤銷住宅物業額外印花稅、買家印花稅、新住宅印花稅。

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▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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