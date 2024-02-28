財政預算案2024・重點懶人包｜撤辣、煙稅每支加8角、檢討2元乘車

【財政預算案2024／消費券／派糖／減辣】財政司司長陳荿波今日（28日）公布新一年份財政預算案，本文逐一介紹各項政策重點。



陳茂波發表新一份預算案。（盧翊銘攝）

●香港經濟料在今年會進一步擴張，全年實質增長介乎2.5%至3.5%

●下月會有十多家重點企業與引進辦簽署意向書，將落戶香港或擴展業務，連同首批的30家，預計未來數年為帶來超過400億元投資和創造1.3萬個職位

●上半年會就引入公司遷冊機制提交立法建議

●推動在中東上市一隻追蹤香港股票指數的ETF

●「高才通」等措施已批逾14萬宗申請，當中約10萬名人才已抵港。勞工及福利局今年中檢討相關安排

●即時撤銷所有辣招，今天起所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅

●將「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品的申請期，延長至2026年3月底。承擔額將額外增加100億元

●「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」），增加資助上限及簡化手續，向基金注資5億元

●2024/25年度推兩項優化利得稅扣減開支的措施。容許利得稅納稅人就還原租用物業至租用前狀況所招致的開支，獲扣稅。工商業建築物及構築物的免稅額，取消申索期限。在有關物業易手時，新業主仍可就物業申索免稅額

●上半年會有80多項不同主題及類型的盛事

●將與廣東省及澳門聯合承辦2025年的第15屆全國運動會

●每月舉辦煙火和無人機表演，重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演

●旅遊事務署將在未來數年繼續推行創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」

● 旅發局會推動以「城市漫步」等為主題的沉浸式深度遊

●寬減2024／25年度首季的住宅物業差餉，每戶上限1000元

●寬減2024／25年度首季的非住宅物業差餉，每戶上限1000元

●寬減2023／24年度百分之百薪俸稅和個人入息課稅，上限為3000元

●寬減2023／24年度百分之百利得稅，上限3000元

●發放金額相當於半個月的綜援，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，及在職家庭津貼計劃有相若安排，額外開支30億元

●「綠色和可持續金融資助計劃」延長至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款

●海事處計劃為在國際海事組織制訂的國際減碳標準中，獲得高評級的香港註冊船舶，提供優惠措施，涉款約6500萬元。

●探討在政府建築物幕牆應用太陽能發電技術，會繼續支持公私營機構進一步利用可再生能源

●3月底屆滿的電動車首次登記稅寬減安排，將獲延長兩年，但因應車價格下調和車款增加，寬減額將下調40%

●今年內促成於農業園二期部分土地（約11公頃）設立現代化科技農業園。今年內於馬鞍山展開現代化都市農業試驗項目

●四個新魚類養殖區會由今年起分階段投入運作，面積達590公頃，預期大幅增加本地海魚養殖的產量

●「數碼港元」先導計劃第二階段即將啓動，另一重點「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）亦取得進展，第一階段服務預計可在今年推出

●「數字人民幣」會在香港擴大試點範圍，市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並通過「轉數快」進行增值

●數碼港正全速設立人工智能超算中心，協助研究機構和業界應付算力需求，首階段設施最快於今年內投入服務

●撥款30億元推行為期三年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破；加強算力中心的網絡安全和數據保護；吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港

●今年內成立香港微電子研發院，引領和促進大學、研發中心和業界在第三代半導體的研發合作，並利用大灣區完備的製造業產業鏈落實研發成果

●今年會於「河套深港科技創新合作區」設立「大灣區國際臨床試驗所」，提供一站式支援平台，推動更多本地及海內外藥物和醫療器械企業來港，進行臨床測試

●「香港藥物及醫療器械監督管理中心」今年上半年將開設籌備辦公室，研究重整及加強藥械和技術的監管與審批制度，帶動藥械研發和測試的新興產業發展

●2024／25年度政府將發債1,200億元，當中700億元為零售部分，包括500億元銀色債券，以及200億元綠色債券及基礎建設債券

●正與沙特阿拉伯進行投資協定談判，並正考慮在利雅得增設經貿辦。亦會於年內在土耳其和埃及增設顧問辦事處

●正考慮在馬來西亞吉隆坡增設經貿辦。正與秘魯進行自貿協定談判，以及與孟加拉進行投資協定談判

●貿發局亦會在「一帶一路」沿線增設兩間顧問辦事處，在新興國家加強貿易推廣

●今年上半年向立法會提交修訂《稅務條例》的建議，以推行「專利盒」稅務優惠，將合資格知識產權所產生的利潤稅率，大幅調低至5%

●在香港籌建一所世界知識產權組織（WIPO）技術與創新支持中心，預留4,500萬元支持香港生產力促進局籌建和營運這個中心，預計最快明年投入服務

●2024／25年度分別向「電影發展基金」及「創意智優計劃」注資約14億元及29億元，支持電影、藝術、設計等不同範疇的項目

●政府會由今年起每年舉辦「香港時裝設計周」，目標是將活動打造成亞洲時裝設計盛事●今年10月舉辦首屆「香港演藝博覽」，提供一個綜合平台，展示世界頂尖的演藝作品，為這些作品和創作精英提供交流機會和商機

●舉辦「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」，在香港及大灣區其他城市舉行逾百場的文化藝術活動，預計會吸引約5,000位藝文同業參與及14萬人次入場

●2024／25年度賣地計劃共有8幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.5萬個單位，較《長遠房屋策略》的1.32萬個單位年度估算需求高出近14%

●未來五年，準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目

●公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地，可於未來十年滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標。截至去年年底，約10.5萬個香港房屋委員會的單位已經動工

●決定延長現金津貼試行計劃至明年六月，幫助輪候冊上的基層家庭，並會適時再作檢討

●建議即時將每支煙的稅款調高八角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率，升幅與去年相若。政府預期煙草稅佔香煙零售價的比例將提升至約七成，逐步邁向世界衞生組織建議的七成五水平

●地價收入為194億元，較原來預算大幅減少656億元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億元，較原來預算低350億元。預計2023／24年度綜合赤字為1016億元。財政儲備在2024年3月31日預計為7,332億元

●以2024／25年度的地價收入預算為330億元，較2023／24年度修訂預算上升70.1%。印花稅收入預算為710億元，較2023／24年度修訂預算上升42%

●計及2024／25年度政府債券發行額1,200億元，年度赤字預計為481億元，財政儲備亦將下降至6,851億元。

●「資源效率優化計劃」，將在未來兩個財政年度每年節省經常開支1%。在不影響綜援及公共福利金等計劃的前提下，港府各部門需要在2026／27年度再削減1%經常開支

●港府已要求相關部門，檢視兩項涉及開支較大的交通資助計劃運作模式。政府強調無意取消這些計劃。預計以下兩項計劃的檢討會在年內完成。包括「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（即「二元優惠計劃」）：計劃在2023／24年度開支約40億元，較2019／20年度的13億元增加超過兩倍，以及「公共交通費用補貼計劃」：計劃在2023／24年度開支約35億元，較2019／20年度的17億元增加超過一倍

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