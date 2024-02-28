孟加拉漢涉非禮雞姦「白卡」男　被告帶事主到酒店住所摸胸及雞姦

孟加拉漢涉把一名31歲持「白卡」的輕度智障男子帶到酒店，並在未得「白卡」男子同意下與該男子肛交。他否認非禮、雞姦等3罪，案件今(28日)在高等法院開審。控方指，事主X與被告相識，並會叫他「uncle」，但在涉案行為時，X曾向被告說「唔好摸我」等話，而因應X的精神情況，他在法律上亦不能作有效力的同意



被告RAHMAN Md Sheikh Mojibur，52歲，孟加拉裔。他被控1項非禮罪、1項未經同意下作出肛交罪，以及屬交替控罪的與精神上無行為能力的人作出肛交罪，指他於2022年1月至5月5日期間侵犯事主X。

孟加拉籍被告RAHMAN Md Sheikh Mojibur否認非禮及雞姦等罪，案件在高等法院開審。（資料圖片）

代表控方的大律師張錦榮在開案陳詞指，事主X案發時31歲，屬輕度智障，持有俗稱「白卡」的殘疾人士登記證，屬法例上的「精神上無行為能力的人」。而他案發前兩年認識被告，並稱呼對方為「uncle」。

被告曾帶X到酒店房並摸其胸

就非禮罪，X不認得確實日期，控罪指在2022年1月至5月5日期間，被告帶X到旺角一間酒店房，脫去X的褲子，僅餘下內褲。他在床上把手伸入X的衣服內撫摸其胸口等。雖然X推開被告的手，被告仍然繼續。X形容事件可怕，並感到非常驚慌。

5月再帶住所與X肛交

此外，X於2022年5月5日在彌敦道遇到被告，被告帶X到其旺角界限街住所，在廁所內著X脫去褲子。X形容，被告以帶有白色粉未的「小便果度」，插入X大便的地方。當時X感到可怕，又向被告表示：「唔好摸我」等。

控方指X法律上不能有效力同意性行為

控方指，被告未經同意下，便和X肛交，又指若陪審團不肯定X不同意肛交行為，但因應其精神情況，在法律上不能作有效力的同意，亦屬交替控罪罪成。控方續指，X於同日報警。

案件編號：HCCC64/2023