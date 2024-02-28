今日必看8分鐘｜銅鑼灣錶行遭3匪搶劫｜預算案支援市民措施減半

銅鑼灣錶行遭3匪持錘及開山刀搶劫 掠去約30隻手錶總值600萬元

今日（28日）下午2時，銅鑼灣富明街一間錶行發生搶劫案。警方接報3名南亞裔男子闖入錶行，分持錘和開山刀，掠去約30隻手錶，約值600萬至800萬元，得手後乘私家往鵝頸橋方向逃去。事件中暫未有受傷報告，警方正封鎖現場調查。

附近店舖職員稱，聽到扑硬物聲響，一會兒多人由錶行走出，登上一輛本田私家車離去。現場所見，錶行有玻璃飾櫃被砸爛，碎片遍地，大批警員在場。

上水男身懷360萬元行隧道 遭兩賊搶劫打傷

今日（28日）中午11時54分，一名男子報案稱，其外父在上水圍亦園附近一條行人隧道出入口遭至少兩名男子以手襲擊，並搶去他一個袋，內有360萬元現金。警方接報到場搜尋賊蹤，暫未有人被捕，列搶劫案展開調查。事主後腦、面及膝受傷，由救護車送往北區醫院治理。

現場是馬會道與寶石湖路之間的行人隧道，消息稱，年約60歲的事主獨自行經隧道口期間遇劫，事後他聯絡家人代為報警，兩名男女親友趕到，協助警方調查及陪同事主送院。據報兩名賊人外形相若，穿黑色衫、戴鴨舌帽和口罩，身高約1.7米，得手後往文錦渡路方向逃去。

財政預算案｜支援市民措施減半 陳茂波：退稅減細 唔好意思

【財政預算案2024／消費券／派糖／減辣】財政司司長陳茂波今日（28日）在立法會宣讀完481億元的赤字預算案後，他在中外記者會上解釋今年理財哲學，基於資產市場上的交投量減少，美國息口因素亦有影響。他續指，近來來港旅客的消費模式改變，所以財政預算案更要穩住信心，決定全面撤辣，避免市場悲觀情緒擴大。

他承認，今次支援市民的措施比過往減少一半，其中在薪俸稅退稅方面減細，向市民說句：「唔好意思」。

此外，他強調政府必定會推進交椅洲人工島，為香港提供西邊CBD的作用，惟會較起初預計2025年動工時間「延遲少少」，會略後於北部都會區。

財政預算案｜社協：無派一次性津貼紓困感失望 基層支援唔夠力

新一份財政預算案「派糖」措施「縮水」，未有再派發消費券、提供電費補貼等，但繼續向綜援、生果金、長者生活津貼等受助人發放多「半個月糧」。香港社區組織協會表示，對預案案感到失望，認為對基層支援「唔夠力」，亦沒有派發一次性的現金津貼讓基層人士可短暫紓困，只能期望政府投放大量資源振興經濟後，本港長遠經濟發展向好，有望帶動民生，讓基層市民從中受惠。

印花稅撤辣｜施永青感釋懷 若社會經濟由治及興、高官連任機會大

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波將於今日（28日）在新一份財政預算案中宣布，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），認為有關措施在當前的經濟及市場情況下已無需要。《香港01》就預算案內容即時訪問中原集團創辧人施永青，點評預算案各項重點政策。

財政預算案・煙草稅｜連續兩年加30% 零售即加$16 每包逼近$100

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，提及再加煙稅，即時將每支香煙的煙草稅調高八毫，亦即提升煙稅32%。意味由現時每支煙2.5元加至3.3元，每包煙煙稅由50元加至66元。值得留意的是，今年為連續第二年加煙稅，去年已增加約30%煙草稅。

長沙灣道海味舖男東主倒斃店內 街坊：獨力經營、多年未見其妻兒

長沙灣道一名朱姓海味舖東主多日未有露面，街坊起疑報警，揭發他倒斃店內。街坊議論紛紛、深感突然，指自新冠疫情以來已不見海味舖東主妻子及其兩名子女，即便通關之後也是朱翁隻身一人開店，一日三餐出外用餐，故此對於他數日沒有開舖和外出感到奇怪，不料揭發朱翁猝死店內。

夏寶龍訪港｜夏寶龍：惠港政策陸續來 促專員自覺肩負地區治理

港澳辦主任夏寶龍今日（28日）結束7天訪港考察調研行程，經深圳灣口岸離港。行政長官李家超總結行程時說，中央對香港經濟發展及地區治理殷切期待，引述夏寶龍稱「更多惠港政策將陸續有來」，相信對香港發展有提振作用，強調香港的前景「唔係邊個想唱衰就唱衰得到」。

地區治理方面，李家超引述夏寶龍希望民政專員自覺主動肩負起地區治理責任，區議員要做好上情下達、下情上報，區議會、地區三會、關愛隊要團結協作，全力支持政府施政。