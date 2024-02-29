逃出理大｜14人涉游繩逃走及作接應　裁定妨礙司法及暴動等罪成

警方2019年11月圍堵理大期間，有示威者嘗試游繩逃走，並有「家長車」到附近接應。警方在何文田一帶截獲7輛車，拘捕多人。19人被控企圖妨礙司法公正、暴動等罪。其中14名被告不認罪，法官王詩麗今（29日）在區域法院裁定所有被告罪成。



2019年11月18日，有被困理大的示威者嘗試由天橋游繩逃走。(詳看下圖)

涉及審訊的14名被告：何英傑（35歲，船務主任） 、伍偉楠（22歲，學生）、冼宏俊（32歲，地盤工人）、林施雅（32歲，秘書）、梁卓鋒（23歲，地盤工人）、黃筠喬（17歲，學生）、張頌熙（41歲，商人）、梁穎欣（30歲，銀行經理）、陳鎮洋（32歲，建築安全主任）、劉淑華（26歲，網頁設計員）、黃琪峰（22歲，學生）、林鑫濤（21歲，外賣員）、卓琬宜（18歲，學生）、黎靖言（24歲，項目助理），分別否認7項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。

其中9名被告：伍偉楠、梁卓鋒、黃筠喬、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜及黎靖言另否認暴動罪。

此外，被告陳鎮洋另被控危險駕駛罪，他早前已認罪。

而第2被告林斌（20歲學生）、第7被告陳俊鋒（20歲，理財顧問）、第8麥韜（25歲，文員）、第9被告利文熙（20歲學生）及第19被告陳宇晴（17歲，學生）早前已承認暴動罪。

案件編號：DCCC 313,573/2021