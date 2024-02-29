去年第4季家庭住戶每月入息中位數出爐　料港鐵今年最多加價3.09%

港鐵票價加幅下月出爐，政府統計處今日（29日）公布去年第4季家庭住戶每月入息中位數為3萬元，按年增加3.09%，即根據可加可減票價公式，港鐵今年最多可加3.09%。



由於影響方程式的去年第4季運輸業名義工資指數變動將於下月底公布，實則加幅尚要下月才揭曉，但按現有數據計算，方程式呈現加幅已達5.45%，而該數字將觸及封頂機制，故加幅會或被壓縮至3.09%，餘下2.36個百分點加幅會延後追回。



▼2023年3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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港鐵可加可減票價機制方程式下，將去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動相加，再乘以0.5，並扣減生產力因素，便能得出票價加幅結果。

若得出結果不夠1.5%，則未能達到加價門檻，該年需要凍結票價，並將加幅延至明年。另設「封頂」機制，即其加幅不可高於去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動。

政府統計處今日公布去年第4季綜合住戶統計調查按季統計報告，當中家庭住戶每月入息中位數為3萬元，較2022年第4季的2.91萬元增加3.09%，換言之，等同港鐵可加可減機制中，今年的封頂加幅。

去年第三季工資指數達6% 料港鐵加價幅度觸發「封頂」位

根據現時所得的數字，去年12月消費物價指數錄得升2.4%，而生產力因素與港鐵物業發展利潤掛鈎，且只會有0.6至0.8個百分點扣減。根據港鐵上半年業績，香港物業發展利潤僅錄得約7億元的，即生產力因素只獲0.6個百分點扣減；倘稍後公布的全年物業發展利潤不超過50億元，則確定只有0.6個百分點扣減。

去年第四季運輸業名義工資指數尚待下月底揭盅，但第三季數字已達到6%，遠超加價門檻，推算只要該數字增長只要達到1.8%至2.2%，即可觸發加價門檻。

生產力因素的安排（立法會文件）

《香港01》利用上述最新數字，包括第三季運輸業名義工資指數、即6%，現有物業發展利潤下的生產力因素、即0.6%，套有方程式計算得出3.6%，再加上1.85個百分點延後加幅，則增至5.45%，但因觸及封頂3.09%，故加幅預料只有3.09%，餘下2.36個百分點加幅會延後追回。

可加可減方程式：

整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素＋去年轉撥



以現有數據*套入可加可減方程式後結果：

預測2024年整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（2.4%）＋ 0.5 ｘ 2023年第三季運輸業名義工資指數變動（6%） — 生產力因素（0.6%）＋去年轉撥（1.85%） = 加幅5.45%^



*最終套入數據尚待政府統計處公布

^因去年第四季家庭住戶每月入息中位數錄3.09%增幅，故「封頂」為3.09%，其餘2.36個百分點加幅會在之後加價年份追回。



▼3月21日 港鐵票價調整機制公布▼

