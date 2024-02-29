蕭澤頤指港人投機心態強　去年投資騙案失59億　連同業界打擊騙案

「網絡安全精英嘉許計劃2023」今日（29日）舉辦，以表揚專業網絡機構和人員在網絡安全領域上的創新和貢獻。警務處處長蕭澤頤致辭在場表示，現時網上和現實的界線日益模糊，市民在網上進行不同活動，墮入網上陷阱的風險已漸超傳統罪案，故網上安全對打擊騙案十分重要。



蕭澤頤亦指「香港投機嘅心態好強」，去年投資騙案牽涉的金額高達59億元，當中大部分在網上發生。為加强網絡安全，減少網上騙案和網上投資騙案，警務處牽頭匯聚海內外共9間網絡安全行業的機構，成立「網絡安全特別行動小組」，共同建構網絡情報互換和知識分享的平台，提升應對網絡威脅和騙案的能力。



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網絡科技罪案取代傳統罪案 對市民和企業構成風險

蕭澤頤在致辭時表示，現時網上和現實生活的界線不斷交織，市民很多活動都會移師網上進行，如交友、購物、投資、搵工等，故在網上的科技罪案已漸漸取代傳統罪案成為犯罪主流。

他表示，去年本港有四成罪案，即3.4萬多宗為科技罪案，比2022年上升近五成，共損失近55億元；而據香港生產力促進局的調查，發現去年有四分三的企業都有遭受網絡攻擊，比例為歷年最高，因此，網絡安全不論對市民大眾，還是公司企業都十分重要，不然或會面臨財產損失、敏感資料洩露的風險。

2023年總騙案金額達91.8億 當中有59億涉及投資騙案

他又指，不論是線上線下的投資，市民都應謹慎小心處理，投資騙案是世界性趨勢，全球因投資騙案而損失的金額高達1兆美元，而香港亦不能倖免，在去年91.8億元的騙案金額中，有59億就涉及投資騙案，當中大部分在網絡上發生，香港在去年的投資騙案比2022年升近1.2倍。

蕭澤頤：不會有低風險高回報的投資

蕭澤頤續指，「香港投機嘅心態好強」，投資騙案頻發生，最近就有一宗投資騙案牽涉900萬金額，他稱事主為高學歷人士，在網上看到有投資帖文聲稱可低風險高回報，於是便繳交80萬給騙徒投資，2日後竟有30萬盈利，在另外50萬的本金都未回本下，事主便十分相信騙徒，再取900萬投資，便是血本無歸，他提醒市民不要輕易相信有低風險高回報的投資，又稱這是不可能的。

鑑於不少投資騙案均在網上發生，網絡安全對提防騙案十分重要，因此，警務處牽頭，匯聚海內外共9間網絡安全行業的機構，一同成立「網絡安全特別行動小組」，凝聚公私營機構在網絡安全上的經驗，共同建構網絡情報互換和知識分享的平台，提升應對網絡威脅和騙案的能力，並建立全天候的防騙屏障。

「網絡安全精英嘉許計劃2023」由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科主辦，並由政府電腦保安事故協調中心和香港電腦保安事故協調中心協辦的嘉許計劃，在100間機構企業及730名網絡精英中，挑選出12間企業和40位專家獲獎，肯定其在維護網絡安全的貢獻及成就，亦鼓勵不同網絡安全從業員不斷創新進步，提升網絡安全的水平。