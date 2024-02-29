今日必看8分鐘｜貨櫃車翻側壓扁私家車｜男子綁繃帶扮傷走私金條

青衣長宏邨火警50多人疏散 起火單位男戶主疑燒梳化涉縱火被捕

青衣發生懷疑縱火案。凌晨1時左右，消防接獲多個報案，指長宏邨宏文樓一單位起火，消防到場迅即將火撲熄，事件中無人受傷。約50多名街坊在消防到場前，已自行疏散到地面暫避。

天眼直擊︱打鼓嶺文錦渡路貨櫃車轉彎翻側 壓扁路邊私家車

網上流傳一條閉路電視錄影片段，顯示昨日（28日）早上10時36分，一輛貨櫃車沿文錦渡路行駛，右轉入一個露天貨倉時，貨櫃失控向左翻側，猶如泰山壓頂般砸中一輛停泊在路旁的白色私家車。私家車車頂及右邊車身嚴重損毀，天窗玻璃碎裂，形同「壓扁」。消防員接報趕抵，幸當時私家車內無人。43歲姓文（音譯）內地貨櫃車司機並無大礙。及後，51歲姓鄭私家車司機在場了解並報警求助。警方表示於昨日早上10時38分接獲相關報案，案件列作「交通意外無人受傷」處理。

男旅客手臂綁繃帶扮受傷 福田過關遭截查揭護具暗藏3公斤金條

男旅客手臂綁繃帶扮受傷 福田過關遭截查揭護具暗藏3公斤金條近日，有旅客偽裝受傷，用繃帶在身上藏匿足金金條，從福田口岸入境內地時遭皇崗海關截查。經鑒定，被查獲的金條重共3公斤。

南美觀光直升機失控旋轉5圈撞建築 乘客幸運生還 驚險畫面曝光

哥倫比亞一架觀光直升機26日在麥德林市（Medellín）起飛後，突然在半空遭遇強風，導致直升機失去控制，在空中旋轉了至少5圈後垂直墜向地面，撞上一座高樓的屋頂。

美國德州山火蔓延 牧場開閘牲畜逃跑 「萬牛奔騰」畫面曝｜有片

美國德州「末日級山火」繼續蔓延，燃燒總面積已超過30萬英畝，當局呼籲民眾盡快撤離，當地位於Pantex的一間兵工廠需要臨時關閉。有牧場決定打開大閘，讓牲畜們逃跑。

港鐵市區三綫延誤 張欣宇料兩事故觸發故障 港鐵隔一小時才公布

港鐵荃灣綫、觀塘綫及港島綫今早（29日）7時許有乘客反映出現延誤，事隔至少1時後，港鐵公布約早上約8時半，因信號系統運作不暢順，三綫列車或會延誤。

西隧管道內3車相撞包括警車 4人受傷 往港島方向一度擠塞

今日（29日）上午9時19分，西區海底隧道往港島方向管道內有3車相撞，涉及警方私家車、的士和一輛寶馬私家車，其中警車和寶馬共4人受傷，稍後將送院治理。受事故影響，西隧往港島方向一度擠塞。

45歲廚師涉爆竊13舖被捕 白田邨酒樓遇竊三叔姪落網 總損失43萬

警方偵破由去年至今在全港多區發生的14宗爆竊案，拘捕4名男子，案件合共涉及約43萬元現金及財物。其中一名45歲廚師涉嫌自去年開始，連環犯下13宗案件，掠去共31萬元財物。另外三叔姪則涉嫌於周日（25日）爆竊深水埗白田商場一間酒樓，掠去逾12萬元現金和烈酒。警方拘捕4名疑犯後，起回部分贓物。

預算案2024｜陳茂波：明日大嶼必定會做 2元乘車優惠會保留

財政司司長陳茂波今日（29日）到立法會財務委員會向議員講解新一份財政預算案內容。有議員關注社福界開支再削減1%，影響社福機構運作，陳茂波表示，會對有需要的機構提供額外支援，「唔好意思，我哋都要一視同仁」。此外，交椅洲人工島計劃前景也備受關注，陳茂波重申：必定會做，只是推遲一點，填海工程不會在2025年開展。