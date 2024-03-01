西九財困角力｜唐英年稱或自決賣地　楊潤雄讚有多方面構想負責任

西九文化區管理局正面對財務挑戰，現金流料明年中用盡，對於港府仍回應西九早前提交的解財困財務方案，西九管理局董事局主席唐英年今日（1日）在報章訪問稱不願「攤大手板」拿撥款，希望西九能自己想辦法解決問題，可能會賣掉手上一部份土地。



正研究西九提交財務方案的文化體育及旅遊局，局長楊潤雄上午在記者會被問到西九賣地是否可行時，稱對於西九利用自身資源推動香港文化發展形容是「負責任做法」，又稱非常欣賞西九有從多方面去想不同方案去解決財困：「有關佢喺裡面（方案）一啲物業處理，呢件事上我哋仍然做緊一啲研究，希望能夠盡快將政府睇法盡快話到畀西九管理局聽。」



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唐英年接受《星島日報》訪問提到，就西九提交的財務方案，至今仍未聽到任何來自政府的好消息或壞消息，預計西九今年6月便會自行作出決定。他在專訪中未有透露會有什麼決定，但強調西九不想申請破產，亦不願「攤大手板」向政府拿撥款，而手上唯一的資源只有土地，可能會賣一部分，或以其他方法妥善運用。

唐英年。（資料圖片）

訪問刊登適逢楊潤雄上午出席財政預算案相關措施記者會，楊在會上就被問到西九是否可自行賣地及港府為何未就西九財務方案回應時指，西九管理局是自負營虧機構，負責營運西九文化區內的設施，其首要任務當然是利用自身資源去推動香港文化發展，形容管理局思考任何措施去解決財困為「負責任做法」。

至於政府何時會就利用土地資源去改善財政方案，他則表示，局方仍在研究中，自己亦希望盡快給予西九文化局回應，又指欣賞文化局會從多方面去想措施，而非只有一個方案，「我亦都非常欣賞佢哋從多方面去諗，唔係只係一個方案，萬一政府喺方案上有不一啲其他諗法，佢哋應該點處理，去發展其他一啲多啲方案呢，正如我剛才所說，絕對係一個負責任做法。」