殺校｜教局倡「獲派0班」小學合併　設100萬津貼、保3年教師人手

去年有5間津貼小學於本學年「獲派0班」小一，跌入「殺校」危機。教育局今日致涵全港資助及官立小學，促辦學團體和學校及早規劃，回應學位供求變化，又提出「獲派0班」的小學，若與其他學校合併，並能順利落實及平穩過渡，毋須教局提供學位安排，合併營辦小一的學校可獲100萬的一次性額外津貼。如學校在合併後出現超額教師，可獲准保留前一個學年兩校與合併班級相關的教師人手，為期三年。



教育局倡議未能開班小一班的學校選擇合併方案，如能順利過渡，可獲100萬的一次性額外津貼。（資料圖片）

根據現行小學開辦機制，若小一自行派位及統一派位兩個階段，均未達16人的開班下限，學校將在新學年「獲派0班」小一，即不能開辦小一班。如學校希望繼續開班資助小一班級，可選擇向教育局申請發展方案，包括與其他學校合併、特別視學、以私營方式開辦小一班級，和提早停止營辦全校或部分班級。

若合併順利過渡 毋須教局提供學位安排 可獲100萬津貼

教育局於通告特別提到，為促成獲批的合併計劃順利落實及平穩過渡，「獲派0班」的學校如與另一所學校合併，讓同級學生能在同一所小學完成小學課程，無需要由局方提供學校位安排，協助學生轉往其他公營學校就讀，則合併營辦小一班的學校可獲100萬的一次性額外津貼，以支援各項開支。

其次，繼續營辦小一的學校，如在合併後出現超額教師，可獲准保留在合併前一個學年，兩校與合併班級相關的核准教師人手編制內的現任教師，為期三年，讓學校有時間透過人手交替及其他方式調整人手。教育局亦會就個別的合併建議，與辦學團體商討，在可行情況下盡量提供便利。

促辦團與學校「因時制宜」

教育局於通告指出，學校是群體學習的地方，如學校未能維持合宜的學生人數，將難以滿足學生多元化學習和全人發展需要。局方積極支援辦學團體和學校及早規劃，回應學位供求變化，同時提升教育質素。局方續指，辦學團體和學校必須「因時制宜」，因應區情、校情以及人口情況及早準備，規劃可行的發展路向。