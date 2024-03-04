王詩雅出席洪門宴後虛報行蹤罪成　判社會服務令160小時

榮源茶行太子女王詩雅2022年1月出席人大代表洪為民生日派對後，被發現確診新冠肺炎。她涉向衛生防護中心傳染病處主任張竹君等衛生署人員虛報行蹤，訛稱當天從家中出發往派對，惟閉路電視未見她離家的片段，張竹君等再三追問，才透露曾到過多個不同地方。王經審訊被裁定4項罪成，案件今(4日)在九龍城法院被判社會服務令160小時。



女被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

被告王詩雅。(梁鵬威攝)

初被問行蹤稱從家中出發

案情指，王於2022年1月3日曾到灣仔出席「洪門宴」，兩天後被送到竹篙灣隔離中心，她之後亦確診，並轉往北大嶼山醫院。衛生防護中心傳染病處主任醫生張竹君、衛生署護士長辛麗芳及護士賴潔生先後4次致電她，問她出席「洪門宴」的行程，王回覆時均稱從家中出發，並乘的士到灣仔的餐廳，在派對中逗留約30至45分鐘，全程均有戴口罩。

檢控組人員在閉路電視未見王出入

於同年2月18日及21日，她在律師陪同下到衛生署錄取5份口供，未再提及她是從家中出發。檢控組人員亦發現，根據王住址的閉路電視，當日未見王的出入紀錄。

控方證人供稱被告王詩雅講述其行程的情況。(詳看下圖)

自辯稱懷疑有傳媒扮衞生署人員

王於審訊時自辯，稱在隔離期間收到大量傳媒及衛生署人員的電話，她向來電者提供資料後，隨在網上新聞見到報道，令她懷疑有傳媒扮衞生署人員接觸她。她又稱其中一名來電者自稱張竹君，對方謂：「呢年幾兩年一路都有幫政府做新聞記招、發佈會，你應該係電視都聽過我把聲。」王最後選擇「暫時相信」並回答問題。她確認當日曾到過干諾道西155號與友人相聚，後便乘的士去參加生日宴。

官指王說法自相矛盾

惟暫委裁判官葉青菁認為，王的說法自相矛盾，如她稱著重個人私隱，卻在未核實對方身份下，向來電者提供資料。

王詩雅在審訊期間曾跌傷，令案件多次押後。(詳看下圖)

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辯方專家曾指王或有腦霧

此外，控辯雙方在審訊時各傳召一名腦神經科醫學專家作供，其中辯方專家黃家星教授指，估計王案發時患有中度或嚴重程度的新冠肺炎，很大可能有腦霧及認知障礙。葉官認為黃的報告忽略全面準確資料，不足以證明王有認知障礙。

控方專家指王病徵輕微

而控方專家張德輝教授指，王當時的徵狀輕微，認知功能沒有受影響。葉官指張的報告意見中肯，並參閱了王住院期間長達103頁的醫療紀錄，接納其說法。

案件編號 ：KCS17697-17699、17701/2022