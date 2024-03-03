財政預算案｜新界單車徑荃灣至掃管笏段需推遲　甯漢豪：唔好意思

政府入不敷支，新公布的《財政預算案》指政府需把基建工程開支控制於財政上可持續的水平，要調整基建工程的推展。繼明日大嶼人工島填海押後開展後，發展局局長甯漢豪今日（3日）出席商台節目時表示，望項目盡量能有資源繼續推進，惟其負責的部份工程會受影響，當中包括新界單車徑荃灣灣景花園至掃管笏段需要推遲，稱「唔好意思，可能真係要推遲少少」，又指有關做法是一個「取捨」。



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曾形容荃灣至掃管笏段為「新界單車徑網絡最後的缺環」

政府連年出現財政赤字，將年借千億推行基建。最新一份《財政預算案》提及到，政府需要把基建工程開支控制於財政上可持續的水平，當局已審視工程開支的效益，按項目的優次緩急調整推展安排。

甯漢豪早於2022年發表網誌，表示發展局致力打造一個貫通新界東西、全長約82公里的單車徑網絡，當時她形容長約17公里的荃灣灣景花園至掃管笏段，為「新界單車徑網絡最後的缺環」，期望市民踴躍發表對荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑的意見，以便土拓署盡快推展及落實此段單車徑的推展方向。

新界單車徑路段。（政府新聞網圖片）

甯漢豪：唔好意思，可能真係要推遲少少

不過因應政府財政狀況，除了原定2025年底展開填海的交椅洲人工島項目將有所推遲外，甯漢豪今日（3日）出席商台節目《政好星期天》時表示，希望能有資源繼續推進交椅洲以外的項目，惟有些工程會受到影響，當中包括海濱長廊、以及貫通新界東西的單車徑網絡。

她表示，屯門至荃灣的單車徑，其中一部份今年會去立法會申請撥款，但餘下長約17公里的荃灣灣景花園至掃管笏段，她就表示「唔好意思，可能真係要推遲少少」，並指有關做法是一個「取捨」。

料今年落實維港海濱試點

另外，就《預算案》提出要善用海濱資源，在維港海濱以試點方式引入餐飲、零售及娛樂等商業設施，甯漢豪料今年內可落實選址，並會設立「潮食智能售賣點」，在有蓋涼亭擺放機械人式售賣機，出售沙冰和棉花糖等，可讓市民「打卡」。

她指海濱事務委員會計劃推出「期間限定」的餐飲選項，不排除當中包括美食車。長遠而言，亦會考慮在紅磡體育館以南，以及港鐵會展站上蓋增設大型的餐飲娛樂設施，預計今年稍後會有方案。

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