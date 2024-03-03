今日必看8分鐘｜七人車撞傷人不顧而去｜貨車翻側火花四濺

油麻地果欄車禍 七人車撞傷4人不顧而去

油麻地果欄發生車禍。2日晚上11時許，1輛7人車在油麻地窩打老道剷上行人路，撞向1個果欄，然後褪後輾爛卡板，撞跌2板生果，繼而不顧而去，2男2女倒地受輕傷，所有傷者保持清醒，由救護車送院治理。據了解，涉事車禍是本田牌子。

大角咀海富苑停車場Tesla遭扑玻璃盜竊 車主失逾萬元現金財物

今（3日）早9時許，大角咀海庭道2號海富苑停車場一名男車主報案，指其私家車車窗遭到破壞，懷疑被車內盜竊。警方接報到場，涉案的黑色Tesla私家車後座左方一個車窗被扑爆，玻璃碎散落一地，車內一個斜揹袋及背囊懷疑被盜走。

車cam曝光｜貨車翻側火花四濺巧遇救護車 目擊者：快少少就瀨嘢

九龍塘窩打老道昨晚（2日）發生貨櫃車翻側驚險車禍，案發一刻的車cam片段曝光，可見涉事貨櫃車轉左彎時失控「飄移」，S形先向右傾，再左翻「擺尾」，最終全車向左翻側，發出「嘭」一聲巨響，一度向前滑行及打轉，登時火花四起及冒煙。車禍一刻，恰巧有一輛救護車尾隨駛至，隨即停低查看；而cam車避過一劫，車內人士鬆一口氣笑道：「啱啱好有救護車喎！嘩‥‥‥如果快少少就瀨嘢喇！」

尖沙咀美麗都大廈天降玻璃杯 女途人頭破流血送院治理

今日（3日）上午接近9時，警方接獲報案，指一名30餘歲女子途經尖沙咀彌敦道54-64號美麗都大廈商場時，懷疑遭從高處墮下的玻璃杯砸中頭部，當場頭破血流，幸神智清醒。救護人員到場為她包紮頭部並送院治理，事主自行步下救護車。現場地面遺下玻璃碎及一片檸檬，懷疑從商場的平台跌落，事發位置亦有點點血迹，警方正調查事故成因。

澳牛加價一成茶餐索價$58 港人稱會減食 旅客無所謂想一試名物

被網民稱為「光速餐」之稱的澳洲牛奶公司（澳牛）昨日（1日）起加價，茶餐由52元加到58元；而早餐及快餐則由43元加至48元，加幅逾一成。記者今日（2日）下午到澳牛門外觀察，發現仍吸引不少人排隊，人龍一度有20人。有港人得知一個餐加至近60元後表示，日後會考慮「食少啲」。不過，有台灣旅客對加價表示無所謂，因為澳牛在當地的網上評價不錯，想試試這個香港名物。

高才通｜招聘展提供3000職位 高才應徵者：香港發展機會較內地好

「香港高才招聘展覽2024」今日（3日）在本港舉行，共60多間公司在現場設攤位，亦有200多間公司在線上接受應徵者申請，提供約3000個職位。不少透過高才計劃來港的人士到場應徵，表示香港工作的薪酬、福利、發展機會亦會比內地好，加上香港比較容易對接海外市場 ，因此選擇來港發展。。

葵涌德昌大廈單位冒濃煙30人疏散 消防救出多隻貓戴上氧氣罩急救

今（3日）午1時34分，葵涌道1001號德昌大廈一單位發生火警，冒出大量濃煙，消防出動一支煙帽隊及一條喉將火救熄，約20至30名居民須疏散。消防員在涉事單位救出多隻貓，有貓咪須戴上氧氣罩及急救。據知，單位抽油煙機焚毀，消防及警方正調查起火成因；愛協事後派員到場施援。消息稱，愛協收走8隻貓，其中4隻須要急救，一隻黑貓失去知覺。據悉，當時有兩隻貓逃出窗外「半天吊」，黑貓體力不繼墮樓。

張曉明被免去全國政協副秘書長職務 曾任港澳辦主任

全國政協常委會會議在北京閉幕，會議通過關於免去張曉明全國政協副秘書長的職務。央視《新聞聯播》報道以「同志」稱呼他。

張曉明免職｜李慧琼：未來工作有實際需要 陳勇：國家每日新進展

全國兩會明天（4日）起召開，多名港區全國人大、政協代表今天（3日）中午啟程前往北京開會。對於張曉明被免去全國政協副秘書長職務，全國人大常委、民建聯前主席李慧琼重申尊重和信任中央的人事變動，又稱相信經過綜合考慮，「對我哋未來工作相信係有實際需要。」港區人大代表吳秋北認為議政過程不會受個別人事變動影響。另一港區全國人大代表梁美芬表示，尊重中央的決定，肯定張曉明對港澳過去的貢獻。

香港櫻花｜機場大樓12棵白色櫻花盛開 追花東涌居民有兩大建議

機場管理局近年在機場島栽種櫻花園，一解港人「思櫻潮」，今年更在機場客運大樓內擺放12棵櫻花樹，全為白色重瓣品種，供旅客欣賞，但也吸引東涌居民及攝影愛好者專程前往觀看。有東涌居民今日前往「追花」，指若然能夠「擺寬啲、多啲品種就靚啲」。局方也美化機場一帶的景觀，其中古窯公園種稙了一大批黃花風鈴木，上周起開花，不過經歷上周五（1日）突如其來的寒流「摧花」，已經大部份凋謝，令專程前來賞花的市民感到失望，也有人稱「無網上面講得咁靚」。