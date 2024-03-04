馮祥記清盤｜拖欠累計7500萬元　議員料分判商待完成清盤方可追討

營運逾40年的老牌承建商馮祥記因資金周轉問題宣布清盤，建造業總工會今日（4日）稱，截至上周六（2日）至少收到20多名員工求助，追討30多萬的拖欠薪金。勞聯立法會議員林振昇表示，大部分被拖糧的員工有望可循勞工處的破產欠薪保障基金，全額追回被拖欠的工資。



至於與馮祥記合作、被拖欠近7500萬工程費的其他分判商，建造業分包商聯會擔心追討工程費用的機會渺茫，倡政府盡快通過《建造業付款保障條例》，讓下游分包商可在上游承辦商欠款60天後，即可追討合約內承諾的應繳付得金額，不用再被承辦商拖欠多年尾款。



至少20多名工友被拖糧 共涉逾30萬工資 最長欠薪３個月

建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑在港台節目《千禧年代》表示，馮祥記的清盤會議中有百多名員工被欠薪，當中有20多人向工會諮詢追討欠薪的法律程序，包括2至3名馮祥記直系員工，剩餘的則為地盤雜工。他指，有員工被拖糧3個月，拖欠工資達4至5萬，亦有員工被拖斐日糧，金額為2至3千元，這20多名員工合共被拖欠薪金高達30多萬。

勞聯立法會議員林振昇指出，工友可經破產欠薪保障基金追討被拖欠的薪金，相信大部分工友都可「拎足糧」；而其他和馮祥記合作的分判商如二判、三判，或受馮祥記欠款影響而拖欠員工薪酬，如分判商宣布破產，這些分判商的工人亦可申請基金追討。

市場追求價低者得 有公司以標價低3至4成競投工程

建造業分包商聯會會長伍新華相信，馮祥記結業對建造業界影響較大，因馮祥記是歷史悠久的承辦商，與其合作過的公司很多，聽聞有分判商被馮祥記拖欠數百萬工程費，數字驚人。

伍新華續指，現時強調價低者得的工程對建造業界影響甚大，有公司為奪標繼續經營，會以比標價低3至4成的價錢來競爭，不過成功接下工程後，隨著物料及工資等成本上漲，工程未能收回成本，導致公司入不敷支，被逼結業。

他表示，被拖欠薪金的工人有勞工法例保障，但被欠下工程費的分包商則未有法例保障，指追回被拖的工程費用機會渺茫，促政府盡快通過《建造業付款保障條例》，讓分包商在被欠款60天就可追討，每次追討一階段被拖欠的工程費，毋需待被拖欠數年，才追討大量金額，以令整個建造業發展更健康。

促盡快訂建造業付款保障條例 公司被欠款60天即可追數

勞聯立法會議員林振昇亦促政府盡快通過條例，讓分包商可在承辦商欠款60天後，如尚未繳付金額，則可停工以減少損失。他又稱政府的工程應帶頭不以「價低者得」為原則，讓承辦商可有適當充足的資金流應付材料價格上升、地盤職業安全等問題，減輕其資金壓力。