醫管局將中央統籌臨床研究倫理審批　料審批時間減半　標準不改

醫管局自2019年起正式啟用數據實驗室，至今數據量有約55億，每年增加逾3億。為進一步推動臨床研究發展，醫管局將設立「中央臨床研究及創新辦公室」及「聯網臨床研究支援辦公室」，前者預計在第一季完成設立，後者則預計在第三季。



醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）蕭詠詩指，設立辦公室旨在可以中央統籌跨聯網臨床研究倫理審批，及精簡過程和加快臨床硏究倫理審批，期望「快審」研究可以由60日縮短一半至30日，亦有信心其他複雜的研究時間會有所縮減，稱「就算快，我哋唔可以擺低standard」。



為進一步推動臨床研究發展，醫管局下一步將會設立「中央臨床研究及創新辦公室」及「聯網臨床研究支援辦公室」，以中央統籌跨聯網臨床研究倫理審批，及精簡過程和加快臨床硏究倫理審批。同時，亦會鼓勵及肯定前線員工參與臨床研究，與科技園合作的「科學園 - 醫管局數據實驗室」先導計劃完成後，進一步開放予園内的合資格科研企業使用。另外，會設立相關資訊科技系統基建及平台，促進臨床試驗工作流程。

蕭詠詩指，預計會在今年第一季整合成為中央研究倫理委員會，及精簡倫理委員會審查程序，設立「中央臨床研究及創新辦公室」、料第二季內逐步交由醫管局中央接管；而在第三季就會於七個醫院聯網設立「聯網臨床研究支援辦公室」。

跨聯網研究「一站式」處理

被問到兩個辦公室對香港而言有何重要，她表示「中央臨床研究及創新辦公室」主要是做統籌工作，可與大學及其他科研機構做接軌，整體上可以支援個別聯網，與政策及基建配合，同時希望創新方面辦公室可以「幫到手」逐步加強；「聯網臨床研究支援辦公室」方面，她就稱「更貼地」，可以幫員工做培訓，協助文書、統計、研究項目，環境配合下可善用專才及研究項目，發掘潛在研究對象。

她表示，以往跨聯網研究要逐個做審批，但在協調後則會交由中央倫理委員，將跨聯網研究會處理變為「一站式」，爭取縮短時間，理順流程至「一個申請、一個審批」。她表示，期望「快審」研究個案可以由原本60日處理，縮短一半至30日，又稱有信心其他複雜的研究時間會有所縮減。她提到，「就算快，我哋唔可以擺低standard」，指研究同時仍會重視病人尊嚴、安全等。

病人匿名化 李璧堅稱行之有效

醫院管理局高級系統經理李璧堅表示，目前正檢視早於科學園先導計劃的意見，暫時數據實驗室之數據只開放本地8間大學及科學園，以及先導計劃中由科技園審批的少數香港初創公司；而病人私隱方面，他表示實驗室一直都會將病人匿名化，所有敏感資料去除，故進行研究時則不會得悉病人資料，做法行之有效。

就政府政府今年在「河套深港科技創新合作區」設立「大灣區國際臨床試驗所」，或與臨床研究相關，醫管局打算如何銜接，他就表示，數據實驗室目的是推動創新科技及提高醫療水準，稱若政府支持，醫管局都會作配合。

髖關節骨折項目已應用於臨床服務

醫管局自2019年起正式啟用數據實驗室，及後在2020年推出自助數據平台、2021年設立遙距服務，2023年擴展服務使用對象。數據實驗室至今數據量有約55億，每年增加逾3億，數據包括急症室就診人次、化驗及結果等。

李璧堅表示，目前學術機構研究成果包括支援61個項目、逾400位研究員，並於國際期刊或會議發表逾18份研究報告；61個項目中是由一些提早預計病情的大數據，例如柏金遜症等，輔助醫生做診斷。當中亦有科研成果應用於臨床服務，是有關人工智能識別髖關節骨折的項目。李璧堅指，系統準確度達96%，截至去年12月，人工智能已審視超過73,000張急症室X光片，協助醫生診斷及早識別髖骨折。

他也提到，醫管局仍有其他項目與大學協調如何引入至臨床服務，包括預測長期病乙肝風險、心臟病風險等。他稱由研發到服務除了技術，亦要留意流程及認證，期望可以引入更多研究至臨床服務，幫助更多病人。