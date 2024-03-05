今日必看8分鐘｜九龍城墮樓父死子重傷｜上水行人隧道劫360萬

九龍城廣場墮樓｜死者疑沉迷賭博欠債尋死 先拋兒子落街再跳樓

九龍城廣場昨晚（4日）有一對父子墮樓，雙雙昏迷送院，其後58歲父親不治，7歲兒子則留院搶救，情況危殆。警方將案件暫列「企圖謀殺及自殺」案處理。今早（5日）警方召開記者會交代案情，指不排除58歲死者疑因沉迷賭博，導致債台高築，昨晚帶同7歲兒子到九龍城廣場天台停車場，先將兒子拋下，再一躍而下。警方現正調查其犯案動機及財政狀況。消息指，死者生前曾因幾單欠債被追數，但仍未確定實際欠款數目。

車cam直擊｜元朗男學童衝紅燈過馬路 遭貨van撞至「一字馬」坐地

元朗昨早（4日）發生驚險車禍，網上流傳一段車cam片段，可見一名穿校服的男童衝「紅公仔」攝車罅過馬路，遭一輛駛至貨van撞到，雙腿「一字馬」跌坐地上，幸撞擊力不猛，男童自行起身走回路邊。大批網民抹一額汗，指貨van視線被旅遊巴阻擋，幸好車速不快，「否則個小朋友變左（咗）炮彈」。警方表示，初步沒有接獲報案。

驚蟄打小人｜鵝頸橋現人龍 攤檔中途起火 有人連續兩年打同學

今日（5日）是廿四節氣中的驚蟄，不少人按傳統到鵝頸橋下打小人，憑藉此起彼落的「咯咯」聲，驅散黑氣、宣洩情緒。有市民指因遭朋友「背刺」連續兩年驚蟄到橋底；有人則因疫情後工作不順盼四方保佑。不過，有攤檔失火，蠟燭燒着發泡膠，有打到一半的市民大感無奈，只笑言:「火燒旺地吖嘛，旺，燒走衰氣。」

上水行人隧道內劫$360萬 警拘一孟加拉男子 部份贓款已匯家鄉

上月28日一名61歲持雙程證男子，在上水圍亦園附近一條行人隧道，遭3名賊人襲擊及搶去360萬元現金。消息指，該筆款項來自事主的女婿及其他人，疑欲送往澳門賭場「放數」。警方追查下拘捕一名孟加拉男子，起獲小量現金，相信部份贓款已經匯返其家鄉，而另外兩名同黨仍然在逃。

廉政公署揭破兩宗為減刑「自編自導」案 涉荔枝角收押所3還押犯

廉政公署揭發一名荔枝角收押所的還押犯，與同黨策劃及安排兩宗「自編自導」的管有非法槍械、炸藥或毒品罪案，讓另外兩名還押候訊的犯人向警方提供線報，以便他們向法庭就其案件申請減刑。廉署及早介入事件，成功阻截該兩宗罪案發生，並於昨日（4日）及今日（5日）先後落案起訴五人涉嫌串謀妨礙司法公正及處理涉案犯罪得益約319,500元。

世界肥胖日｜15至84歲港人肥胖超重比率上升 三成人不自知

衞生署最新一份人口健康調查報告指，15至84歲人士中，32.6%人肥胖、約22%人超重。衞生署衞生防護中心非傳染病處高級醫生梁美紅今早（5日）在電台節目表示，最新調查結果反映港人肥胖較上次調查嚴重，比率有上升，當中亦有三成人不自知有超重或肥胖問題，她提醒大眾不要久坐、健康飲食、多做運動。

八鄉鱷魚命名｜五強名字票選：保保、蓮融、希希、糖蓮子、百香果

海洋公園早前邀請市民發揮創意，為去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚提交建議名字，共吸引超過逾1萬人參加。園方今日（5日）邀請市民從最後五強候選名字投選最佳名字，包括保保、蓮融、希希、糖蓮子、百香果。參加者有機會贏取兩張海洋公園入場券，名額共有20個，獲最高票數的名字建議者更可獲贈逾12000元的大獎。

筲箕灣愛蝶灣單位疑電器短路冒濃煙 消防救出兩狗戴氧氣罩助呼吸

今日（5日）上午11時42分，警方接獲報案指，筲箕灣愛蝶灣8座一個單位疑電器短路，傳出爆炸聲，冒出大量濃煙。消防到場出動一隊煙帽隊及一條喉灌救，其間救出兩隻小狗，並為牠們戴上氧氣罩協助呼吸。年約40歲的男戶主吸入濃煙不適，由救護車送往東區醫院治理，火警在中午12時21分被救熄。警方及消防正調查意外原因。

流水式集會案 執法層面是否違憲具廣泛重要性 終院准作上訴

資深民主派人士包括李柱銘、吳靄儀及李卓人等，及壹傳媒創辦人黎智英等，因參與2019年8月18日由民陣舉行的「流水式集會」而被裁定相關罪名成立。他們早前經上訴獲撤「組織」未經批准集結罪名，但涉及「參與」的罪名維持原判。黎等7人就「參與」的控罪，提出終極上訴。終院法官早前聽取陳詞後，今(5日)頒判辭，准他們就執法層面是否違憲的論點中，亦為涉廣泛重要性，准上訴人進行正審上訴，並排期於6月24日聆訊。