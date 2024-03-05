回南天牆身流汗猶如鐘乳洞　天文台預測周三相對濕度仍達100%

是日（5日）為二十四節氣驚蟄，沒有春雷卻有濕。天文台指受一股潮濕偏南氣流影響，本港相對濕度高達100%，不少市民都發現，所住大廈走廊天花、地面及牆身都在「流汗」，有人拍攝到出現如鐘乳洞情況。有氣象組織解釋，由於建築物受冷空氣降溫未及「回暖」，即有濕暖空氣殺到所致，即為春天回南天。



天文台預測明日（6日，星期三）相對濕度最高仍達100%。天氣潮濕的環境下，有些市民家中電視機或因受潮未能開啟，理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強就解釋，因濕氣進入零件致電視機短路，建議市民可以將抽濕機放近電視機，待零件乾後便可再開機。



3月5日全港大潮濕，「霧都」將軍澳有居民拍攝到樓宇牆身出現密麻麻水滴，猶如鐘乳洞。（Kason Yuen上載至Facebook專頁「將軍澳主場」）

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潮濕天氣對「霧都」將軍澳的居民感受至深，今日有不少人在Facebook專頁「將軍澳主場」討論，部份人上載家居潮濕相片，可見走廊地面、天花、牆身都濕漉漉，甚至有人拍攝到水滴密密麻麻，猶如鐘乳洞景況。

澳門氣象學會：暖濕空氣速攻冰涷建築物及地板

澳門氣象學會亦於社交媒體上解釋，「回南天」是中國華南沿海地區獨有的現象，在天氣持續寒冷的情況下，冷空氣降低建築物及地板的溫度，但同時暖濕空氣迅速反攻，當暖濕空氣遇上較涼的牆身及地板，空氣中的水氣就會冷卻，凝結成水珠，令牆身「流汗」。

澳門氣象學會亦於社交媒體上解釋，「回南天」是中國華南沿海地區獨有的現象，（澳門氣象學會 MMetS圖片）

電視機太濕「罷工」怎算？

至於有市民在潮濕天氣未能開啟家中電視機，盧覺強接受《香港01》訪問就解釋，是因為電視機本身亦有較多零件，當潮濕空氣進入電子零件時，零件濕後就會暫時短路。他表示，此情況不算常見，但若環境較濕就易令電器短路，一般電器舖因火力較大，故對其不會有太大影響。

他表示，面對此情況，市民可說是「避免唔到」，建議可以將抽濕機放近電視機抽至乾後便可再開啟，不用擔心抽濕機放近電視機會有所危險，形容抽濕機可以「解決晒」。