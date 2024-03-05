黎智英案・十　主筆楊清奇指黎是成功商人　認為美國反枱是時機

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案繼續，控方繼早前傳召前《蘋果日報》社長張劍虹及副社長陳沛敏後，在第37天審訊起開始傳召前社論主筆楊清奇，他亦負責評論版的約稿等工作。



楊稱他覺得黎智英在2019年10月，美國改變對華政策後，認為「美國反枱」，之後才變得激進，黎並認為新聞及社論都要跟著變，在《國安法》出台後，甚至不再追求平衡。但楊認為黎的這個改變，與黎曾是成功商人有關。



楊又提及國安法快要出台之際，他曾問黎會否擔心會被捕，黎回應說：「唔驚。」並指若他被捕，更證明中共打壓人權和新聞自由，黎認為美國等國家不會坐視不理。



楊清奇指黎智英是成功商人，認為「美國反枱」是時機。(資料圖片)

審訊第37天 黎認為美會帶領日及西方國家改變對華政策

楊清奇稱，他擔任主筆時主要負責為撰寫《蘋果日報》的社評「蘋論」，亦管理論壇版。論壇版於每周六會有特定主題，由不同作者圍繞該主題撰寫評論文章。

黎是成功商人認為是時機

楊提到，反修例運動於2019年中開始，黎同年7月亦曾到訪美國並與時任美國副總統彭斯見面，然而黎真正的轉變是在同年10月，彭斯在一次演講中發表新的華政策，黎認為「美國反枱」，並會帶領日本及西方國家改變對華政策。楊指黎是成功生意人，他認為當時的時機，評論及新聞亦要有所改變，黎的政治立場亦在這時變得激進。在《國安法》出台之後，黎不再追求平衡報道。

楊清奇又提到參與「飯盒會」的情況，他向黎反映論壇版不夠作者，黎便提意找多些海外作者，因黎認為海外作者對《國安法》顧忌較少，批評政府會較尖銳。楊又指黎的指示一定要做。

楊清可指黎智英曾稱不怕被捕，並認為若他被捕，美國等不會坐視不理。（資料圖片/羅君豪攝）

黎認為若他被捕美國不會坐視不理

楊又指黎開設Twitter帳號及推出《蘋果》英文版，是想擴大自己和《蘋果》的影響力，受到打壓時會有更多關注，從而透過制裁，牽制中共和港府。他又提及《國安法》即將出台之際，他和其他筆者均十分關注黎會否被捕，黎說：「唔驚。」並認為若他被捕更能證明到中共對人權和新聞自由的打壓，相信美國等國家不會坐視不理。

第38天審訊 有作家表明不敢為蘋果撰文

楊稱他的日常工作，亦會為黎找黎寫文章是需用的資料，他又指黎成立Twitter帳戶時，曾稱會給每月1萬元供稿費，惟最後一分錢都無畀過。楊又稱他曾向黎推薦一些他認為立場較中立的人為蘋果撰文，但黎不滿意，並要他找些有份量，能爆中國內幕消息的人，而非只寫內情的人。但楊稱，當時有些人認為幫《蘋果》撰文的風險高，他更曾在與他人的訊息中寫過：「啲人話到明唔敢幫蘋果寫...肥佬一直要我搵多啲北京人寫，人地真係唔敢。稿酬又唔吸引。」故黎便建議他找海外作者，認為該些人顧忌較少。楊又說：「黎先生嘅文章係無人夠膽改佢。」故黎的文章都真實反映黎的看法。

黎被捕後張成為蘋果最高負責人

楊提及在黎被捕後，張劍虹成為《蘋果》的「最高負責人」，經營和出版事務都在其監督之下；楊當時曾撰寫名為〈《蘋果》受壓 微調方向〉的文件，提及高層指示棄用「黑警」及「武漢肺炎」二詞；此外，楊指黎曾在獄中寫信給羅偉光，內容提醒員工要小心。楊後來亦有撰寫國安法的微調方案，並指高層有建議棄用「黑警」及「武漢肺炎」等字眼。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022