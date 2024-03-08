本周末尖沙咀展銷會 首期港幣$20餘萬起！温哥華西區名校地段項目

温哥華四季温和，是一個多元文化城市，令香港人容易融合社會，適合新移民及加國籍港人回流的好地方，也是許多太空人家庭選擇定居之城。名校網及豪宅地段屬香港人首選，而温哥華西區是港人定居熱選！康榮國際將於本週末獨家推出温哥華西區國際級名校地段，低密度，私隱度高及旺中帶靜的豪華 Condos，位置於 35 街夾 Ash 街。鄰近 UBC 大學，多間頂級名校及 Oakridge 購物商場，8 分鐘到達列治文區或 DOWNTOWN 市中心，首期只需港幣$20餘萬起，所有單位送一至兩個車位，提供延長分期付款優惠。同場推介：卡加利市中心收租王項目+溫哥華西區即買即住即收租豪宅項目，歡迎立即聯絡康榮國際集團或本周末到尖沙咀 Marco Polo HK Hotel 馬哥孛羅香港酒店 4樓的展銷會索取更多資料。



溫哥華西區：國際級名校地段住宅項目

項目最大買點是地點，位於温哥華西區尊貴地段，35 街與 Cambie 甘比街的內街（Ash Street）令私隱度變得更高，三分鐘步行到達 Queen Elizabeth Park 伊利沙伯皇后公園，這是温哥華西區最大型公園，面積 130 畝地（相等於近100個足球場）。公園內有多個有蓋行人徑、噴水池和熱帶雨林溫室，大型康樂體育中心有大型游泳池，健身中心及各樣運動。全部步行 8 分鐘内距離。就像項目背後大花園。

國際級名校網，十分鐘內到達温哥華第一大國際級學府 UBC 大學。所有溫哥華排名第一學府 例如 York House、Crofton House、Little Flower、St. George’s 學院。而居住在溫西也有很多其他公立學府，Lord Byng，Sir Winston Churchill 及 Eric Hamber Secondary 學院。 是加拿大西岸集結最多最好的國際級名校地段。

項目單位樓底是 9" 至 11" 呎高，室內用料高人一等，包括石英/雲石櫃面、高級品牌廚櫃，送頂級品牌 MIELE 家庭電器， 主人房間套廁更設有地暖系統，所有單位中央冷暖氣系統及特大露台，項目超過 130 個單位， 五星級會所，包括冷熱水按摩池，專業健身中心，室外瑜伽及運動區等等。提供一房，兩房及三房單位，所有單送一至兩個車位，提供2至10年保養，首期港幣 $20餘萬起。康榮國際香港獨家代埋， 全新項目最靚單位在手。

項目步行 6 分鐘到達 Oakridge Centre 高級購物商場, 商場現時已正在翻新工程中，投放加幣 $50億擴建，多個國際高端品牌進駐及高級食府，也有商業中心，將創造 3,000 多個工作識位，例如 Apple Store也會在擴建中的 Oakridge 商場開設全溫哥華最大的蘋果旗艦店。將成為溫哥華第二個市中心。

實力雄厚發展商 Peterson 擁有45年建築經驗，是溫哥華香格裡拉酒店的發展商，曾開發過許多出名項目，Fairmount Pacific Rim、Alberni by Kengo Kuma，是近年來發展商的開發項目，信心保證！

同場加推：

溫哥華西區 伊利沙伯皇後公園旁項目，項目已落成，即買即住即收租，只剩下少量珍藏單位，送出康榮獨家折扣優惠！

Calgary 卡加利市中心 收租王項目，位置於 Mission 區，鄰近 17th Avenue 購物區，10分鐘步行到達 CTrain 地鐵站。項目提供獨家優惠，包括兩年包租保證，兩年租務管理，等等。

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康榮國際獨家認購 • 本周末特別獨家優惠

🎁 首期港幣 $20 餘萬起

🎁 送《獨家》展銷折扣 只限康榮買家

🎁 所有單位送一至兩個車位

🎁 樓底 9" 至 11" 呎高

🎁 送 MIELE 頂級家庭電器

🎁 全新 CONDOS 項目 最靚坐向單位在手

🎁 即揀即買 不用抽籤

日期：3月9日至3月10日（星期六及日）

時間：上午11時至晩上7時

地點：尖沙咀廣東道 3 號

馬哥孛羅香港酒店4樓

ORCHID ROOM 蕙蘭廳4/F

（港鐵尖沙咀站 L6 出口）

展銷會提供停車場免費泊車

歡迎登記及參與：

詳情：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

WhatsApp：6051 3102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

*投資涉及風險

HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號：V-V01-2020 | Development Permit #: DP-2018-00865 issued by city of Vancouver。物業編號：C-S01-2024 | Development Permit #: DP- 2016-0266 issued by City of Calgary。物業編號：V-A01-2024 | Development Permit #: DP-2022-00325 issued by city of Vancouver。本公司同時代表賣方和買方，買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣5.7元。最後更新日期：2024.03.05

（資料及相片由客戶提供）