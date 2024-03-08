今日必看8分鐘｜內地漢購泰達幣遭搶劫｜聯合航空波音客機甩轆

內地漢報稱受老闆委託到紅磡工廈購泰達幣遭5漢亮刀搶100萬元

紅磡發生搶劫案。周四（7日）下午5時許，警方接獲一名操普通話的男子報案，指自己攜同現金，前往鶴園街2G號恆豐工業大廈樓上位置，擬交收虛擬貨幣，詎料遭數名男子攔途截劫，有人亮刀指嚇，並搶走他身上100萬現金。九龍城警區重案組跟進案件，警方現正追緝5名男子。

天瑜醫療事故小天瑜腸道不蠕動暫停餵食 爸爸癌症指數回復正常

小天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人， 去年12月底更開始出現心臟衰竭。天瑜爸爸周四（7日）於網上更新女兒情況，稱小天瑜近兩日腸道無法蠕動，因此需暫停餵食，改為輸葡萄糖水。他又交代個人抗癌進展，稱病情已明顯好轉，癌症指數已回到正常水平，籲女兒一同加油。

聯合航空波音客機甩轆 三藩市機場停車場多架車輛遭殃

美國聯合航空（United Airlines）3月7日一架從三藩市飛往日本大阪的航班發生「甩轆」事件，航班需要轉飛洛杉磯。

央視報道，三藩市國際機場表示，涉事飛機機型號為波音777-200，當時它正在起飛，但突然「甩轆」，輪胎跌落機場員工使用的停車場上，導致多架車輛受損。

23條立法｜草案刊憲3小時火速首二讀 鄧炳強:感謝立法會配合

基本法23條草案今天（8日）早上8時許刊憲，名為《維護國家安全條例草案》，3小時後，立法會隨即加開大會審議草案，為23條草案首讀、二讀，二讀辯論中止待續。同日下午召開兩節法案委員會會議，火速審議條文。

保安局局長鄧炳強在立法會會議上表示，非常感謝立法會主席梁君彥及立法會23條小組委員會的配合，凸顯行政機關、立法機關合作。立法會主席梁君彥表示，基本法23條已經耽誤26年，政府、立法會要攜手盡早完成立法。

旺角道花園街巿政大廈外爆水管 往洗衣街部份行車線封閉

今日（8 日）上午9時43分，旺角道近花園街巿政大廈對開有地下食水管爆裂，大量黃泥水湧出，有約1米高水柱，車輛駛經亦濺起水花。水務署人員到場關水掣，但由於馬路有積水，現場交通受阻，至中午仍未清理妥當。

水務署稱，爆裂的是一條300毫米直徑的食水管，工程人員正在搶修，事故對附近一帶供水沒有影響。

運輸署稱，因水管爆裂，旺角道（往洗衣街方向）近花園街的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

《龍珠》作者鳥山明去世 終年68歲 網民粉絲哀慟

日本傳媒3月8日報道，人氣漫畫《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明（Akira Toriyama）1日離世，終年68歲。

擴大自由行｜本地文化更勝傳統景點 青島客花費輕：體驗風土人情

西安及青島前日 （6日） 起納入為港澳個人遊城市，即有首批旅客以自由行形式抵港。其中，來自青島的美食KOL白素素等昨（7日）展開第二日在港行程，比起傳統打卡景點，他們更較喜歡捕捉香港本地小事小物，銅鑼灣地鐵站外的栗子車及香港人氣麵包等，更令他們興致勃勃。

白素素表示，今次已是第四次來港，一些傳統景點之前已去過，故今次來更希望可以探索香港較有「港味」事物，「旅行重點就是每次去體驗不同的風土人情。」作為美食KOL，今次行程主要都是聽一些香港朋友的分享，走進大街小巷尋走美食，未來數日亦會計劃到廟街、 太平山山頂及半島餐廳等，「一邊吃、一邊看、一邊玩。」

海關破兩內河船走私案 檢2.1億貨 鹿胎素、私煙、電子零件等

海關於2月29日及3月2日偵破兩宗走私案，在兩艘分別前往澳門和廣州黃埔的內河船，共檢獲超過13萬件電腦硬件、約20萬件電子產品配件、約16萬枝香煙、約1.3萬樽健康食品及約3,000盒藥劑製品。該批走私貨物估計市值共約2.1億元；如成功走私，可逃稅高達1億元。據悉，單一貨品價值最高為保健食品「鹿胎素」，估計每樽售價達5,000元人民幣。海關相信，該批貨物的最終目的地為內地，其中涉及擬往廣州黃埔內河船的一宗案件，是過去兩年以來最大宗內河船走私案，貨物總值約2億元。