傳內地客湧港掃金賺差價　銅鑼灣金行未見人潮　職員：意慾較保守

金價近日創新高，有內地媒體報道指出，部分品牌金店的金價每克已經突破650元大關，內地遊客間更瘋傳「在香港買金，每克能省下約70元」，兩地價差導致大批旅客來港「掃金」，甚至周末會出現人多到擠不進門店的情況。



記者今日（9日）到銅鑼灣一帶觀察，發現金行人流未如報道所指的擠擁。以3,000元入手「小龍珠」的北京旅客就指，香港金價較內地便宜約一成，故特地前來買金送禮。有金行職員指，內地旅客不如內媒報道所指的瘋狂，買金意慾較保守，他們找到心頭好才會入手。



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據內媒報道，內地金價創新高，部分品牌金店的金價，每克已經上升至650元，內地遊客間更瘋傳「在香港買金，每克能省下約70元」，兩地價差吸引大批旅客來港「掃金」，甚至周末會出現人多到擠不進門店的情況。

《香港01》今日到銅鑼灣一帶觀察數間金行，均未見人頭湧湧。有金行職員透露指，自通關以來，確實多了不少內地旅客來港購買飾金，特別在假期，會有更多內地旅客光顧，他又指現在近半成客人都是內地客。雖然香港金價較內地略低，每克便宜約70元，不過他認為內地旅客不如內媒報道所指的瘋狂，買金意慾較保守，找到適合才會入手。

北京客斥$3000入手「小龍珠」送禮用

北京旅客Doris ，來港旅行順道購買飾金作送禮之用。她認為內地與香港金價未有相差太遠，她購買了三粒龍珠造型的飾金，花費約3,000港元，售價較內地便宜約一成。她表示，來港主要想購買獨特款式，例如一款小熊形狀的飾金，只有香港才有售，可惜已經售罄，「如果（內地）也買得到，一對比就覺得沒意思。」

南京旅客鍾情「發財」飾金

南京旅客許小姐指香港的款式較為多元化，內地金飾金款式較為大眾，如蝴蝶結或花，而在香港可以找到字款類型飾金，如「發財」字型飾金。另有來自深圳旅客指香港金較多折扣優惠，能吸引其光顧。