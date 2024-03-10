今日必看8分鐘｜時代廣場人少變「遺址」？｜雙嬰案被捕人明提堂

將軍澳4輛電單車遭縱火 消防到場撲火 警追查歹徒下落

將軍澳發生縱火燒鐵騎案。今日（10日）凌晨4時許，4輛泊在景嶺路近彩明苑對開電單車「骨位」泊車位的電單車突然冒煙起火，消防接報到場將火撲熄，事件中無人受傷，但經調查後相信有可疑，轉交警方跟進，暫時無人被捕，列作「縱火」處理。現場可見，電單車損毀包括布冚。

時代廣場變「時代遺址」？ 直擊周六人丁單薄 市民遊客分析原因

通關後大批港人北上消費，內地豪客未回歸，衝擊本港零售業。網上討論區近日有帖文以「時代廣場變成遺址」為題，再配以一張人流稀少的相片，引起網民熱烈討論。《香港01》記者周六（9日）下午到時代廣場觀察，雖然未如網上相片「水盡鵝飛」的極端情況，但作為港島核心旅遊區的商場，中庭及扶手電梯仍顯得「人丁單薄」，人流不如鄰近的希慎廣場。

傳內地客湧港掃金賺差價 銅鑼灣金行未見人潮 職員：意欲較保守

金價近日創新高，有內地媒體報道指出，部分品牌金店的金價每克已經突破650元大關，內地遊客間更瘋傳「在香港買金，每克能省下約70元」，兩地價差導致大批旅客來港「掃金」，甚至周末會出現人多到擠不進門店的情況。記者今日（9日）到銅鑼灣一帶觀察，發現金行人流未如報道所指的擠擁。以3,000元入手「小龍珠」的北京旅客就指，香港金價較內地便宜約一成，故特地前來買金送禮。有金行職員指，內地旅客不如內媒報道所指的瘋狂，買金意欲較保守，他們找到心頭好才會入手。

屯門雙嬰屍案｜兩嬰約24至30周大 身上無明顯傷痕 被捕人明提堂

屯門上周五（8日）驚揭玻璃樽藏兩嬰屍案。警方拘捕單位兩名租客，相信他們為去世男嬰的父母，涉嫌「非法處理屍體」罪。警方今日（10日）召記者會交代案情進展，經法醫驗屍結果，兩嬰約24周至30周大，身上無明顯傷痕，浸泡屍體的玻璃樽液體尚待進一步檢驗，目前無法確定兩嬰的死亡時間及原因。至於兩名被捕人將於明日（11日）被警方押解至粉嶺裁判法院提堂。

黑幫元老「白無常」尖沙咀擺80大壽 O記反黑派員戒備

今日（9日）傍晚6時許，20多名有組織罪案及三合會調查科、西九龍總區反黑組探員，於尖沙咀半島中心樓上一間酒家外戒備。酒家門口放有「何府榮壽」告示牌，台上掛有「何生八十大壽之喜」背景板，場內筵開約30席。

Blue Monday上班注意 天文台預測周一雨勢頻密 早晚清涼得15度

近日天陰多雲並有驟雨，天文台表示，高空擾動會在明日（11日）影響華南，有驟雨及可能有雷暴，東北季候風會為廣東帶來清涼的天氣，本周中後期廣東沿岸雲量較多及有一兩陣雨。天文台預測，明日雨勢較為頻密，本周二（12日）氣溫會重上20度關口，日間乾燥及大致天晴，之後又是多雲及有陣雨天氣，周六（16日）起將會重見天日，部分時間有陽光。

2元乘車優惠｜開支暴漲不受控 陳健波倡設限額、邀港鐵等參與

港府為控制開支，《財政預算案》提出年內檢討「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，即2元乘車優惠計劃，行會成員兼立法會議員陳健波接受《香港01》專訪時表示，反對檢討的人都是「覺得公帑唔係自己嘅錢」，強調相關開支已「不受控制」，他提出三大方法：倡公營機構共同參與、增設資助上限、及分析樂悠咭數據，堵塞計劃漏洞以達到節流之效。

光天化日打劫杭州六福珠寶 23歲男被逮大喊：我有外交豁免權！

3月9日，一名23歲的雲南男子竟眾目睽睽之下搶劫杭州萬象城內的一間六福珠寶，9分鐘後被抓，被警方抓捕時情緒激動大喊「我不是中國人」「我有外交豁免權」。

Taylor Swift｜無錫飛新加坡航班坐滿歌迷 空姐一招機智應對延誤

美國樂壇天后Taylor Swift（「泰勒絲」，或譯「泰勒斯威夫特」）在新加坡連開六場演唱會，吸引不少周邊國家的歌迷前往「朝聖」。有江蘇無錫的歌迷日前飛往新加坡，因航班延誤，乘務長自發為乘客演唱《Love Story》，令網民直呼「好溫馨」。

港女遙距入錶慘被抄牌 截圖證1分鐘前已入錶 網民估因1件事中招

遙距繳付泊車費的確便利，但近日有網民發帖抱怨，稱在咪錶位泊車被抄牌，因咪錶顯示她未繳付泊車費用。然而她卻貼出手機截圖力證，稱在抄牌前1分鐘已透過應用程式在網上遙距繳付泊車費，沒想到仍被罰款。有網民懷疑是咪錶未能及時更新，支持樓主嘗試上訴，「有時個錶未更新得到，要上訴」、「試過最後上訴到，不過好麻煩」，亦有人建議樓主下次入錶預多少少時間，「唔好咁遲先續，網絡嘅嘢有時差唔出奇」。