天瑜醫療事故｜天瑜走了　病情近日惡化拔喉　留給父母8年記憶

「小天瑜」周天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，去年12月底更開始出現心臟衰竭。天瑜爸爸上周四（7日）於網上更新女兒情況，稱小天瑜近兩日腸道無法蠕動，因此需暫停餵食，改為輸葡萄糖水。據了解，天瑜病情惡化，今日（10日）決定拔喉，傍晚離世，留給父母8年記憶。



▼農曆年三十晚 家人到醫院陪伴天瑜▼



現時8歲的天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月於瑪麗醫院進行腫瘤切除手術期間發生醫療事故，期間她心跳暫停。醫生為她剖腹排出積水，成功恢復呼吸和心跳。 但因手術期間長時間缺氧，心跳停頓達52分鐘。事故導致天瑜腦部嚴重受損、手術後一度處於昏迷狀態，並成為植物人。

天瑜於2020年一次手術期間因醫療事故，心跳停頓52分鐘而成為植物人。（天瑜醫療事故關注組2022 圖片）

天瑜之後一直臥於病榻，只有眼睛和頭部能夠輕微轉動，不能活動，不能說話，周先生坦言「好似對住個公仔咁」。女兒之後稍有好轉或反應，他都會在網上分享，「天瑜醫療事故關注組」2022年11月曾發文表示，經歷了兩年半的留院治療後，天瑜終於可以回家。

女兒卧床至今近4年，天瑜爸爸周先生堅持為愛女討回公道，他在去年更確診患癌，因手臂有惡性腫瘤，照電子掃描而發現有肺癌，但他仍堅持在瑪麗醫院與屋企兩邊跑。

天瑜爸爸上周四於網上更新女兒情況，稱小天瑜近兩日腸道無法蠕動，因此需暫停餵食，改為輸葡萄糖水。他又指，由於不能持續在相同部位抽血，但小天瑜身上可用位置已不多，目前抽血比較困難，院方將暫時停止抽血，以免造成痛楚。

他又交代個人抗癌進展，稱病情已明顯好轉，癌症指數已回到正常水平，籲女兒一同加油。

周先生這幾年來控訴醫院多項失誤，包括延誤為天瑜輸血達48分鐘，又批評醫院及醫管局一直以事件已進入法律程序拒作回應。周先生向醫管局民事索償，爭取局方交代事故細節，經歷近三年訴訟，雙方最終在去年10月達成和解協議。

去年12月他在社交網站表示，天瑜持續低血壓及心跳減慢，相信是心臟開始衰竭。他提到天瑜的生命可能正在倒數，與其繼續受苦，倒不如讓她舒舒服服地回到天鄉，相信並不是最壞的結局。

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周先生在2月9日年三十晚在Facebook發布到醫院陪伴天瑜影片，一家四口渡過溫馨時光。天瑜爸爸發文指特別珍惜今個年三十可與天瑜一同渡過，感嘆下次年三十要等6年才會再有，或許到時已人面全非，不幸言中，現在父女陰陽永隔。