黎智英案｜作家安裕因對國安法紅線感擔心　後來減少為蘋果撰稿

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（11日）踏入第42天，《蘋果日報》時任主筆楊清奇續作供。楊被問及時事評論員桑普時稱，他認為桑的寫作角度比較激進，其在網上的文章亦會支持港獨，但《蘋果》論壇版不會支持港獨，故論壇版若刊登桑的文章，都不會涉及港獨議題。陳沛敏亦曾傳話指「老闆」想找桑寫文，楊亦回覆指桑會公開主張港獨，故不敢為他開專欄。



另外，楊又提及資深傳媒人「安裕」，過往也曾為論壇版的專欄作家，但楊稱安曾反映對國安法的紅線感擔心，法例出台後來便減少撰稿。



楊清奇稱不太留意香港監察負責人羅傑斯(Benedict Rogers)的文章。(資料圖片)

印象中未在中文評論版見香港監察文章

控方今續就《蘋果日報》論壇版作者提問，首先引述「香港監察」高級政策顧問 Sam Goodman 、於2020年11月24日刊登的文章〈加拿大加入救生艇計劃〉。楊確認，他知悉「香港監察」的存在，Ben Roger是該機構負責人，記憶中曾在《蘋果》英文版看過他的文章，但中文版則沒有印象。問及撰文角度，楊指「香港監察」的機構比較關注香港人權狀況，但他不太留意Ben Roger的文章，所以無法就此作結論。

楊健興文章強調新聞自由

控方之後提及前《眾新聞》主筆楊健興，指楊的名字曾在由陳沛敏撰寫的「飯盒會」會議紀錄出現。楊憶述，楊健興當時是記協主席，他曾以自由撰稿人身份為《蘋果》撰稿，文章內容一般與新聞事件有關，並強調新聞自由。

利世民以經濟角度分析社會和政治問題

至於曾為黎管理Twitter的李兆富（筆名利世民），楊確認他為《蘋果》論壇版的專欄作家，文章內容大多與經濟相關，如以經濟角度分析社會和政治問題。由於楊和其同事均認為李的文章較為沉悶，故對李的文章沒有深印象，但其寫作角度明顯支持民主派，且一定與黎的觀點相似。

論壇版不會登桑普涉港獨文章

控方另提及時事評論員桑普，楊指桑普是《蘋果》的自由撰稿人，他有時會找桑普寫新聞回應。楊形容桑普的寫作角度比較激進，有時會在他撰寫的網上文章上提及支持港獨的。但由於《蘋果》論壇版不會支持港獨，故桑普在論壇版刊登的文章，都不會涉及港獨議題。

楊清奇曾收到陳沛敏的訊息，指「老闆」想找桑普寫專欄。

陳沛敏有傳話指老闆想找桑普寫文

庭上之後展示陳沛敏與楊的訊息紀錄，陳提問：「桑普有無定期專欄？老闆建議找他寫。論壇有位嗎？」，楊則回應「他的文章怪怪的，而且公開主張港獨，所以一直沒敢讓他開專欄，否則，交了稿，出唔出都麻煩」，陳最後表示：「或者叫他寫名采生活化啲」。

安裕在國安法後較少撰稿

提及資深係傳媒人安裕，楊指他是論壇版的專欄作家，角度簡單而言是支持民主派，平時除了會撰文寫香港問題外，大多數都會寫及美國政治。楊又指，安裕在反修例運動及《國安法》出台後，因對《國安法》所劃的紅線感擔心，故自此較少撰稿。

劉細良及李怡等亦曾為論壇版專欄作家

庭上另提及多名曾為《蘋果》撰稿的作者，楊確認劉細良、李怡和錢智健均曾為論壇版專欄作家，另顏純鈎（筆名方圓）和楊懷康（筆名古立）則為社論寫作，兩人的文章均能反映黎及《蘋果》的觀點。至於作者鄺頌晴、Joseph Long 及Michael Cox，三人的文章均曾在《蘋果》英文版刊登，惟楊表示不認識該三人。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022