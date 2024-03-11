啟德捷運｜最新走線全程10分鐘經5地點不駁觀塘　模擬以單軌營運

政府2007年提出興建啟德單軌項目卻於2020年胎死腹中，啟德交通不便情況擾釀數年，政府去年宣布重啟啟德智慧綠色集體運輸系統。土木工程拓展署最新文件披露建議走線，料系統全長約3.5公里，以高架形式營運，設5個車站連接港鐵啟德站至啟德郵輪碼頭，走線不會連接至觀塘。



文件未有闡明系統營運模式，但根據其披露的兩張運輸系統模擬圖，顯示系統以單軌模式營運。土拓署料落成後由港鐵啟德站至郵輪碼頭車程約10分鐘，並爭取2026年招標、以期2027年批出合約，但未有落成時間。



啟德智慧綠色集體運輸系統最新走線，全長約3.5公里，設5個車站，包括港鐵啟德站、啟德體育園站、都會公園站、前跑道區住宅帶站及啟德郵輪碼頭站。（區議員文件）

根據土拓署向九龍城區議會轄下交通運輸委員會提交的最新文件，披露啟德智慧綠色集體運輸系統擬議走線，系統全長約3.5公里，設5個車站，包括港鐵啟德站、啟德體育園站、都會公園站、前跑道區住宅帶站及啟德郵輪碼頭站。

該署表示，預料系統會以高架模式運行，與沿線地面交通分隔，不受地面交通狀況影響。視乎最終所採用的綠色集體運輸系統，預計由啟德郵輪碼頭至港鐵啟德站的車程約為 10 分鐘。

該署更稱，智慧綠色集體運輸系統一般不需要架空電纜等設施，機電支援系統相對簡單。視乎項目的基礎設施，以及系統的整體運載量等因素，預期智慧綠色集體運輸系統會是較具成本效益的選項。

該署未在文件中正式確定營運模式，但根據文件提供的兩張模擬圖片，圖片上系統以單軌形式運行。該署強調模擬圖片僅供示意參考。

政府曾考慮將啟德跑道區興建高架環保連接系統至觀塘、九龍東一帶，但最新走線只到啟德郵輪碼頭，即不會再連接至觀塘。該署在文件中解釋，九龍東部分已發展的地區興建有關系統，在技術上將受制於毗鄰的稠密發展，其建造和運作成本亦會十分高昂，並非可持續和可取的選項。

啟德一帶被指交通不便。

土拓署又說，自去年施政報告提出相關建議後，今年2月已聘顧問進行勘查研究招標，計劃下半年內邀相關系統的供應商及營運商提交意向書，從而敲定系統及其基建設施的具體要求及設計，並進行環評等法定程序。

該署強調，鑑於系統將是首次在香港營運，署方需同步制定相關財務安排、營運要求及規管框架，故會爭取於 2026 年就項目工程進行招標，以期於 2027 年批出工程合約，但未有提及落成時間表。