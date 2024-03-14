港澳米芝蓮2024｜瑰麗酒店彤福軒、上環Mora摩等7食肆新增摘一星

全球知名美食指南「米芝蓮」今日（14日）公布第16屆《香港澳門米芝蓮指南2024》上榜食肆名單。有關方面首先公布一星名單及新增一星名單。當中，開宗明義以大豆為主角，位於上環摩羅上街的豆品餐廳「Mora 摩」新上榜；以及香港瑰麗酒店彤福軒The Legacy House等7間港澳食肆新增摘一星。



《香港澳門米芝蓮指南2024》出爐，7間港澳食肆新增摘一星。（歐陽德浩攝）

▼米芝蓮2024新增一星名單▼



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▼米芝蓮2024一星名單▼



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新增一星食肆：

Mora摩（上環摩羅上街）



彤福軒The Legacy House（香港瑰麗酒店）



Cristal Room by Anne-Sophie Pic（中環置地廣場）



Feuille（中環珠寶大廈）



Racines（上環差館上街）



Chef Tam's Seasons 譚卉（澳門體育館大馬路永利皇宮）



鮨金悅 Sushi Kinetsu（澳門新濠天地頤居）



▼米芝蓮必比登推介2024▼



▼香港澳門米芝蓮指南2023頒獎禮▼



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去年四月公布的《香港澳門米芝蓮指南2023》名單中，一至三星食肆分別有67間、18間及10間，即港澳兩地合共有95間食肆上榜。當中香港便佔有78間，分別有58間一星、13間二星及7間三星食肆奪得殊榮。

獲得米芝蓮推介固然歡喜，但本港仍有3間星級食肆難逃死亡之吻，去年上榜後便宣告結業，包括連續三年入選一星的廚師發辦「The Araki」；去年首次摘得一星的中菜館「D.H.K疊囍居」；以及蟬聯五年二星的法國料理餐館「Ecriture」。