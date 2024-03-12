八鄉鱷魚遷入海洋公園取名「百香果」　公眾3.16起可免費入場睇

海洋公園今日（12日）公布，去年於八鄉蓮花地發現的鱷魚已遷入海洋公園新居「鱷園」，命名為「百香果」，將於本周六（16日）起正式跟公眾見面。「鱷園」就在收費入口外面，因此公眾前往看「百香果」，毋須先付費入場。



另外，海洋公園「親親動物月」將在復活節回歸，為公眾帶來為期兩個月的連串動物主題節目，傳遞更多自然生態及生物多樣性訊息。



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海洋公園早前邀請市民發揮創意，為去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚提交建議名字，吸引逾一萬人參加，再由市民在最後五強候選名字中投選最佳名字。園方今日（12日）公布八鄉鱷魚命名為「百香果」，取「八鄉」諧音加上百香果又名熱情果，可突顯鱷魚活躍的個性，同時象徵海洋公園在這次鱷魚接收行動中對生態保育一貫的熱誠。百香果亦同時成為海洋公園保育大使，以向公眾宣揚保育訊息。

雌性鱷魚百香果年約四至五歲，現時身長約1.97米，體重約38.5公斤。DNA檢測結果顯示，牠是由暹羅鱷和古巴鱷兩種物種混合而成的混種鱷魚。

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鱷園設於公園正門 公眾可免費參觀

百香果的新居 「鱷園」位於海洋公園正門，入口處展出鱷魚被拯救的過程，另外設有展板介紹保育訊息，將於本周六（16日）起開放予公眾免費參觀。

場地為全天候開放式設計，模擬野外環境，讓鱷魚仿如置身於野外般，同時設有陸地及恆溫淡水池，及備有深水與淺水區，平均水溫維持約攝氏20至30度。另設有暖燈幫助鱷魚於冬天保持體溫，以及種植兩棵樹作遮蔽物以配合鱷魚棲息習慣。

鱷園斥7位數改建

海洋公園公司主席龐建胎表示，鱷園本是舊有設施，方便園區改建，用約7位數字金額改建。他提到，雖然園內都有另一鱷魚揚子鱷的園區，但由於兩個品種不同，未能一同生活，故需另設園區。

他也提到，公眾可一到海洋公園就可見到「鱷園大使」，令更多人得悉園區不只是為娛樂，也是一個有意義、明白香港本地生態的重要性。

就大熊貓安安離世後，海洋公園擬再向內地爭取大熊貓來港，他表示園區已去信香港政府作商討，稱「有一啲好嘅回覆」，但詳情需待政府通知。

海洋公園公司動物及保育主管祝效忠表示，香港沒有原生鱷魚居住本地，望透過是次八鄉鱷魚事件，做好教育及展示，讓入場人士留意本地生物多樣性，及切勿支持非法貿易非法管有外來野生動物。

▼捕捉鱷魚過程▼



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親親動物月集齊8個蓋章換領品

「親親動物月」將於2024年3月16日至5月19 日復活節期間舉行，訪客可於海洋公園全年會員接待處或指定動物展館領取「P牌威威村民智趣動物任務小冊子」，展開探索之旅，而復活節彩蛋亦隱藏於公園不同角落．訪客可「動物蛋中尋」，集齊八個動物蛋蓋章後，即可於海洋公園全年會員接待處換領禮品一份。

園方另設5個活動，包括動物好友見面會、動物趣聞小學堂、威威村莊海洋守護者、動物萌友手作坊，及快閃 We Wa 舞。集齊「動物蛋中尋」的所有印章後，再完成以上任何一項任務，即可得到威威村民身份襟章，並可寫上自己名字。