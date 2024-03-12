黎智英案十一　楊清奇以鳥籠自主作比瑜　編採不能穿過黎設下的框

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案續審，聆訊進入第42天，繼續由前《蘋果日報》主筆楊清奇作供。楊在主控官的主問下，繼續談及他處理評論版的情況。



主控問楊認為黎智英對修例運動有何看法時，楊稱覺得黎認為當時美國舉槍對中國，香港就是企起身擋槍口，自己送一個目標畀美國打，又重申指黎是成功商人，擅長把握形勢變化和讀者需要，亦因應而調查報紙立場。



楊又稱他從事新聞業卅年，對編採自主有很深的感觸和感悟，直言覺互聯網興起後，這種自主幾乎已成神話，因傳媒為需要吸引特定讀者群，及有自己立場，又以「鳥籠自主」形容《蘋果》的情況，指黎如「Set咗嗰鳥籠」，採編人員雖有一定自主權，但不可以穿過這個框。



楊清奇重申黎智英是成功商人，認為他看準美國對華政策有變，便調整報紙立場。(資料圖片/盧翊銘攝)

審訊第42天 楊推斷黎視反修例運動是送目標畀美國打

控方在最後一天對楊清奇的主問中，再問及多名有在評論版撰文作者的寫作方向，並提及《眾新聞》主筆楊健興、為黎管理Twitter的李兆富(筆名利世民)，及桑普等。

楊又指桑普的寫作角度較激進，其網站的文章會提到港獨，但因《蘋果》主場不支持港獨，若桑普在《蘋果》所刊的文章，都不會有港獨議題。他也提到前副社長陳沛敏曾傳話指「老闆」有意找「桑普」開專欄，楊有回覆指因桑會公開主張港獨，故不敢為他開專欄。他也提到資深傳媒人安裕，原本也會為評論版撰文，包括香港問題及美國政治，後來因擔心《國安法》的紅線而較少撰稿。

楊清奇指蘋果在反修例運動的立場激進，是眾所周知的事，標題常見今日上街，明日又上街等字。（資料圖片／林若勤攝）

蘋果立場激進眾所周知

主控官又問到楊，覺得黎對反修例運動有何看法，楊認為黎是：「美國舉槍對住中國既時候，香港就企起身擋槍口，自己送一個目標畀美國打。」控方即追問時，楊稱他認為黎是一個成功商人，擅長把握市場和顧客需求，及至他後來辦報，仍擅長把握形勢變化和讀者需要，故：「睇到美國對華政策有改變，都會調整報紙立場」。楊又指《蘋果》在反修例運動中立場激進，這是「眾所周知」的事，當時報道標題經常是：「今日上街、明日上街、今日又上街、明日又上街……」但他認為「上街」並非好標題。

審訊第43天 楊清奇指互聯網興起後編採自主幾乎成神話

楊清奇接受辯方盤問，辯方指楊與黎的訊息顯示，楊會拒絕黎出示的文章，亦會向黎坦率地表達他對黎交來文章的意見，亦有訊息顯示楊與其他作者溝通時，楊會要求作者配合立場，否則便會換人，楊確認有關訊息，惟辯方從而指《蘋果》及楊享有編採自主時，楊卻稱他不能一概而論。

控方之後在其覆問時再問楊對編採自主的看法，楊稱他從事新聞業卅年，對此有很深的感觸和感悟，並直言覺互聯網興起後，這幾乎已成神話，因傳媒為吸引特定讀者群，需要有自己立場，又以「鳥籠自主」形容《蘋果》的情況，指黎如「Set咗嗰鳥籠」，採編人員雖有一定自主權，但不可以穿過這個框。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022