黎智英案・十一｜楊清奇以鳥籠自主形容蘋果　李宇軒開始作供

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案續審，聆訊進入第42天，繼續由前《蘋果日報》主筆楊清奇作供。楊在主控官的主問下，繼續談及他處理評論版的情況，並重申黎是成功商人，擅長把握形勢變化和讀者需要，亦因應而調查報紙立場。



他在作供的尾聲時指，他從事新聞業卅年，覺互聯網興起後編採自主已幾成神話，傳媒需要吸引特定讀者群及有立場，他以「鳥籠自主」形容《蘋果》，黎如「Set咗嗰鳥籠」，採編人員雖有一定自主權，但不可以穿過這個框。



楊作供完畢後，控方在第44天的聆訊起，開始傳召「12港人」之一的李宇軒，他稱在2019年想到全球登廣告推動香港民主，期間透過Telegram群組一名叫「T」的組員，展轉間接得到黎及Mark Simon所持公司在資金上的協助。



楊清奇重申黎智英是成功商人，認為他看準美國對華政策有變，便調整報紙立場。(資料圖片/盧翊銘攝)

審訊第42天 楊推斷黎視反修例運動是送目標畀美國打

控方在最後一天對楊清奇的主問中，再問及多名有在評論版撰文作者的寫作方向，並提及《眾新聞》主筆楊健興、為黎管理Twitter的李兆富(筆名利世民)，及桑普等。

楊又指桑普的寫作角度較激進，其網站的文章會提到港獨，但因《蘋果》主場不支持港獨，若桑普在《蘋果》所刊的文章，都不會有港獨議題。他也提到前副社長陳沛敏曾傳話指「老闆」有意找「桑普」開專欄，楊有回覆指因桑會公開主張港獨，故不敢為他開專欄。他也提到資深傳媒人安裕，原本也會為評論版撰文，包括香港問題及美國政治，後來因擔心《國安法》的紅線而較少撰稿。

楊清奇指蘋果在反修例運動的立場激進，是眾所周知的事，標題常見今日上街，明日又上街等字。（資料圖片／林若勤攝）

蘋果立場激進眾所周知

主控官又問到楊，覺得黎對反修例運動有何看法，楊認為黎是：「美國舉槍對住中國既時候，香港就企起身擋槍口，自己送一個目標畀美國打。」控方即追問時，楊稱他認為黎是一個成功商人，擅長把握市場和顧客需求，及至他後來辦報，仍擅長把握形勢變化和讀者需要，故：「睇到美國對華政策有改變，都會調整報紙立場」。楊又指《蘋果》在反修例運動中立場激進，這是「眾所周知」的事，當時報道標題經常是：「今日上街、明日上街、今日又上街、明日又上街……」但他認為「上街」並非好標題。

審訊第43天 楊清奇指互聯網興起後編採自主幾乎成神話

楊清奇接受辯方盤問，辯方指楊與黎的訊息顯示，楊會拒絕黎出示的文章，亦會向黎坦率地表達他對黎交來文章的意見，亦有訊息顯示楊與其他作者溝通時，楊會要求作者配合立場，否則便會換人，楊確認有關訊息，惟辯方從而指《蘋果》及楊享有編採自主時，楊卻稱他不能一概而論。

控方之後在其覆問時再問楊對編採自主的看法，楊稱他從事新聞業卅年，對此有很深的感觸和感悟，並直言覺互聯網興起後，這幾乎已成神話，因傳媒為吸引特定讀者群，需要有自己立場，又以「鳥籠自主」形容《蘋果》的情況，指黎如「Set咗嗰鳥籠」，採編人員雖有一定自主權，但不可以穿過這個框。

審訊第44天 李宇軒作供 提及全球登報計劃

控方案情轉入另一階段，並傳召「12港人」之一的李宇軒作供。李稱在2019年6月，香港出現了數次「有畫面」的示威後，他在telegram群組內討論到想趁G20高峰會，發起全球登報計劃，把香港的民主運動帶到國際舞台，他們並曾作眾籌，籌得600萬元，惟因資金週轉卻出現問題。

李說，這時在群組內一個叫「T」的成員主動與他聯絡，並稱可以「諗計」。李稱當時不知「T」就是同案被告陳梓華，後來「T」稱有「uncle」可墊支5百萬，他們後來相約在金鐘力寶中心見面，他從「T」手上取得單據，才知款項由「Lais Hotel」及「Dico (力高)」墊出。控方早前曾透露，這兩公司均是由黎智英和其助手Mark Simon控制。

李又提及取用這筆墊支費用的細節，他指陳梓華在該登報計劃中，陳共墊支約156萬元，但陳稱「上面嘅人」對被拖欠墊支費感不安和有壓力，兩人遂同意簽下一分「promissory note」的借據，指李欠下約156萬元，李指這是權宜之計，令陳能擺平「上面嘅人」，表明他們不會走數。他簽署時並有兩名證人，之後亦有律師樓職員到來收取文件。李稱他後來有清還費用，陳亦沒再提及該份文件。他們後來亦於2019年6月27及28日，在英國《衛報》、美國《華盛頓郵報》等多間外媒機構刊登廣告。

審訊第45天 李宇軒估計朝日新聞廣告由周庭負責聯絡

李宇軒繼續提到他們在不同國方登廣告的情況，並透露他們也有在台灣蘋果日報登廣告，又指同案被告陳梓華初時稱會負責，最後仍是由他支付約30萬港元的費用。此外，《朝日新聞》廣告文件的「客戶」是香港眾志，李稱因該廣告由眾志負責做聯絡，他估計由周庭負責，因他們當中只有周庭識講日文。

他又提及認識黎智英的助手Mark Simon的經過，並透露同案被告陳梓華曾在電郵提及一名叫「Mark」的人，李當時不知Mark是誰，其後才知是Mark Simon，陳約在2019年9月介紹Mark Simon給他認識。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022