林卓庭涉721暴動　被指藉事攻擊警方　林：我點知佢地咁耐都唔嚟

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案續審。林卓廷今（12日）續自辯，並開始接受控方盤問。控方指，林當晚選擇到元朗，是要挑起事端，令警方疲於奔命，藉此攻擊警方辦事不力。林否認並謂：「我點知佢吔咁耐都唔嚟（指警方未有即時到達現場），我邊有水晶球。」又指當時以市民的安全為出發點，盡力保護市民，又稱不可能有這樣的劇本，並排出如此的反應。



林卓廷稱當日以市民安全為先，他自己也被打傷，自言問心無愧。（資料圖片）

控方欲問原居民比較團結遭官制止

林卓廷完成4天主問，今開始接受控方盤問。控方問林，原居民是否比較團結，惟法官陳廣池質疑控方的問題不合邏輯，並舉例指：「中國人一定團結？….美國人一定團結？唔一定係。」

林稱未留意白衣人持保衛家園的牌

控方便改為問住在村落的居民，其地域觀念較重，林不同意，指住在村落的非原居民，其地域觀念較重，原居民則是鄉情重，但不知他們的地域觀念。控方又指，案發時白衣人持牌，牌上寫著「保衛元朗」、「保衛家園」，林指當時未有為意。

疑得元朗得天下是假文宣

控方繼而問，721事件前是否有網民稱「得元朗，得天下」，林指事前沒有聽過，事後看到傳媒報道，又指當時有「假文宣」，即有人冒認反修例組織發出宣傳，指示威者兵分多路，其中一路是「入元朗」，林又稱，「得元朗，得天下」的說法在邏輯上「狗屁不通」，反問「點樣得天下，得元朗」。

事發經過。(詳看下圖)

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白衣人以有人入元朗作襲擊藉口

林同意控方所指，「入元朗」的是區外人，因住元朗的人是「返元朗」。控方繼而問，白衣人當時是否擔心有人「入元朗」生事，林指白衣人以此藉口施襲，反問他們如何分辨「入元朗」或「返元朗」，強調穿黑衣的人也不一定是反修例的示威者，指控方的說法危險。

控方再指出，白衣人當時人用錯誤的方法保衛家園，林即說：「唔會囉。」法官指林沒有做出該行為，不能回答此問題，認為此問題不合適，控方遂撤回問題。

控方指警在港島動用大量警力

控方繼而指，林卓廷知道警方已在港島動用大量警力，但仍然選擇到元朗，是要挑起事端，令警方疲於奔命，並藉此攻擊警方辦事不力。林不同意，謂：「我點知佢吔咁耐都唔嚟，我邊有水晶球。」控方繼而指，林到元朗非保護市民，而是火上加油，林反指他當時著現場人士不要動手和出閘，不想與白衣人有接觸，質疑控方如何演繹為「火上加油」。

林稱不可能有劇本排出如此反應

林繼而指，他到元朗前已聯絡警方，亦在Facebook發出帖文提醒市民小心，都是以市民安全為出發點，又說：「唔可能有咁既劇本，排一個咁既即場反應。」當時在車廂，他已退無可無，仍盡力保護市民，又說：「我畀人打到咁傷，我覺得問心無愧囉。」

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022