8200萬六合彩頭獎｜連續6期無人中　投注額近1.4億近7期最高

撰文：陶嘉心
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【六合彩攪珠結果／六合彩金多寶】六合彩自2月27日起連續六期無人中頭獎，多寶累積增至6,663萬元，馬會預計今晚（12日）第28期攪珠，若10元一注獨中頭獎，可獨攬8,200萬元巨額橫財。

投注今晚（12日）9時15分截止。截至晚上8時半，投注額接近1.4億元，為近七期最多，出現中頭獎幸運兒的機會提高。

8200萬頭獎六合彩｜3.12攪珠　頭5熱門號碼不變　幸運投注站一覽8200萬頭獎六合彩今晚攪珠　近百期結果　揭2個今日相關冧巴勁旺

▼3月9日　六合彩頭奬6400萬▼

+3

六合彩自2月24日有幸運兒中頭獎後（每10元一注派800萬，僅「0.5注」中），之後由2月27日起連續六期都再無中頭獎，多寶愈滾愈大，到今期達6,663萬元。每期投注額也持續上升，由2月27日4,470萬元，到3月9日破1億元，但仍然能出現幸運兒。

▼六合彩2月7日起6期攪珠結果▼

+1

3月9日：$106,921,091

3月7日：$88,406,173

3月5日：$71,886,500

3月2日：$53,237,610

2月29日： $47,560,353

2月27日：$44,702,921

▼2月14日　六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼

+24

▼十大幸運投注站▼（截至2023年12月）

▼1月3日　六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼

+14
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