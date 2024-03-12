首月逾7600宗罪案增逾兩成　被捕內地旅客按年升2.3倍

保安局副局長卓孝業在撲滅罪行委員會會議後公布罪案數字，今年1月有7600多宗罪案，較去年同期增加約兩成，升幅主要由詐騙及盜竊案帶動。至於犯罪比率，16至20歲青少年及內地旅客都明顯上升，被捕的內地客人數增加2.3倍。保安局副局長卓孝業解釋，被捕內地遊客佔總數只是0.001%，認為本港與內地聯繫增加，拘捕人數會相應增加。



卓孝業又指，去年11月推出的「轉數快」警示系統至今共發出近40萬個警示，牽涉近6億元轉帳金額。



卓孝業。（資料圖片）

1月盜竊案增加32% 騙案佔四成

保安局副局長卓孝業在出席撲滅罪行委員會會議後見傳媒時表示，今年1月有7,681宗罪案，較去年同期增加約兩成，升幅主要由詐騙、盜竊和裸聊勒索案帶動，其中詐騙案涉及3,200多宗，佔整體罪案約42%；而盜竊案方面，1月錄得2,100多宗，按年增加32%。

卓孝業表示，現時網上騙案最常見的騙案手法，佔整體騙案約68%。他表示，近期的騙案模式仍以網購、釣魚、投資等為主，建議市民要小心騙徒近期有騙徒使用深偽技術，偽冒官員推介投資計劃或偽冒親友要求提供金錢等。

「轉數快」警示系統平均每小時發出150至180個警示

卓孝業指，政府一直非常關注詐騙案個案上升，當局和金管局和銀行業界去年11月下旬已推出「轉數快」警示系統，系統推出大約3個月，就已經發出了接近40萬個警示，平均每小時發出150至180個警示；而牽涉的轉帳金額，總共接近6億元，相當於每小時接近27萬元。

被捕內地旅客按年升2.3倍 卓孝業：只是0.001%

至於犯罪比率，16至20歲青少年及內地旅客都明顯上升，當中被捕的內地客人數更是增加2.3倍，卓孝業指，被捕內地遊客佔總數只是0.001%。他指本港與內地聯繫增加，拘捕人數會相應增加。他亦指出，其他地區訪客數字為330萬人次，被捕人數則為97人，比率為0.003%。

此外，警方準備首階段在全港18區設置615組閉路電視鏡頭，當中15組會率先在旺角安裝，年中後會再安裝餘下600組。卓孝業表示，會在罪案黑點和人流較多的地方，設置閉路電視，鏡頭只會拍攝到公眾地方範圍，操作程序會符合《個人資料私隱條例》和政府資訊科技保安規定。他亦指出，閉路電視現階段不設人臉識別技術，但不排除日後加入適用的技術，以提升滅罪及防罪措施，而拍攝到的片段一般會保存30天，並非任何警員都可隨意查閱。