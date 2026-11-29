中共五中全会刚结束不久，又有两位高级官员落马，一位是中央委员、原湖北省委书记王忠林，一位是中央政治局委员、上海市委书记陈吉宁。尤其陈吉宁，执掌中国经济核心重镇与政治高地，是十八大后着力培养、快速跃升的政治新星，被视为政治局常委热门人选，在距离换届不到一年之际突然落马令人颇感意外。这也使得本届政治局成员落马人数已达4人，占到全部24名成员的六分之一。



反腐无禁区：绝无仅有的自我革命

若将视野拓展，从2012年中共十八大刮起反腐风暴算起，数据更是惊人。

根据中国官方公布的清单：十八大后五年，全国纪检监察机关立案154.5万件，处分153.7万人，包括中管干部440人，其中十八届中央委员、候补委员43人；十九大后五年，立案量跃升至306.6万件，处分299.2万人，几乎翻倍；二十大后，数据进一步攀升，年立案数从2022年的59.6万件一路跃升至2025年的101.2万件，首次突破百万大关，全年处分98.3万人。

进入2026年，反腐烈度再度刷新纪录，仅前三季度立案就已达80万件，处分省部级及以上干部105人。一个月前召开的五中全会，一次性就确认给予了33人开除党籍处分，给予1人撤销党内职务处分——而二十届中央委员和候补委员的总人数不过才376人。

这些被处分的人数相加，已经超过了一些小型国家的人口。其中军队是重灾区。本届中央军委七名组成人员，有五人被查，包括两名军委副主席张又侠、何卫东。公开落马的将军更是不计其数——比整个抗日战争和解放战争中牺牲的将领都多得多。

这些数据又让人惊心，又让人钦佩。惊心在于，腐败竟如此严重，前仆后继，真切印证了官方把腐败定性为“最大威胁”、“最大风险”的战略判断。

钦佩在于，其一，历史上从来没有任何一个朝代和政府，能以如此烈度持续反腐，中国没有，外国也没有，这个魄力绝无仅有。其二，十几年反腐真是一以贯之，一抓到底，刀刃向内绝非作秀，没有“铁帽子王”，也没有禁区。这个意志绝无仅有。其三，高压反腐最令外界震撼的并非抓捕人数，而是整个治理体系在剧烈自我刮骨下的高度稳定，官员们可能有“躺平”，但没有哗变，即便位高权重的高级官员和军事将领在反腐重锤下也应声落马。而且在反腐的同时，经济社会与科技实力依然稳步跃升，这个掌控能力与制度韧性绝无仅有。事实证明，反腐非但没有“亡党”，反而重塑了中共的执政能力。

破除三大误区：数据飙升背后的系统性重整

如果只看人头数据，很容易陷入几个误区：第一，中共反腐无效，而且越反越腐，这是最容易得出的一个最具迷惑性的结论；第二，这是不是又一场毛式政治运动？这是人们从历史教训出发提出的疑问；第三，这到底是反腐，还是以反腐之名进行政治权力斗争？这是人们以传统宫廷政治和西方政治为参照，提出的疑问。

后两个疑问不值得一驳。毛式政治运动带有强烈的民粹与无政府主义色彩，对经济社会破坏巨大；而当下的反腐始终在党规和法治轨道上有序推进，与经济发展并行不悖。若按传统宫廷政治或西方党争的权斗逻辑，在最高领导人核心地位早已稳固的情况下，反腐大可鸣金收兵，但现实是不仅没有停步，反而又主动将反腐推向“自我革命”的深水区，连张又侠、陈吉宁等外界眼中的嫡系重臣亦被先后拿下。

至于“越反越腐”的错觉，实则是只见人头、未见制度重构。数字刷新固然有腐败增量未能被彻底遏制的原因，但更根本的恰恰是反腐的系统有效与措施得力。

首先是党规与立法层面。中共反腐有党规和法律两条红线，这是不同于其他国家的一大特点。党规层面，据不久前中共有关部门作出的统计，自2012年开始发起反腐行动以来，共制定修订了2660部党内法规。其中仅在中央党内法规这一核心层，2012至2022十年间就共制定修订156部。国家立法层面，以2018年宪法修正案为起点、以《监察法》为骨干、以刑事与程序法为配套，中国的反腐败核心法律也进行了系统性重构。

其次是机构与机制层面的实质改造。特别是各级监察委的组建，标志着中共反腐从过去的“党内纪律处分”向现代“公权力全覆盖的制度化问责”转型——凡行使公权力的公职人员均纳入法定监察网络，在逻辑上与香港当年成立廉政公署（ICAC）、将反贪职能独立出来并覆盖所有公营机构的制度建构异曲同工。另外，配合常态化巡视、跨境追逃追赃，以及大数据、AI侦办手段等，中共实际上重构了一套高度集约的防控、侦办体系，外逃这条退路也被制度性堵死。正是这种从顶层设计到制度机制的全面重整，才释放出惊人的反腐产能。

圖為9月30日傍晚的北京人民大會堂前廣場。（路透社）

第三条路：自我革命能否破解人类政治难题

数据背后当然有值得反思的东西，比如一个致力于“为人民服务”的政府，何以腐败竟如此严重？连续十几年高压反腐，为什么存量腐败没能铲除干净，增量腐败仍在不断刷新纪录？在党内监督与国家监察不断强化的同时，如何进一步激活社会监督、舆论监督与人大、政协的制度性制衡？以及是否能够吸收他国经实践检验行之有效的监督与反腐措施，避免“权力自我监督”陷入自我循环与制度疲劳的困境？

再者，法规数量不等于治理效能，制度设计未必就一定能达到预期成效。公共行政学的规律表明，单靠自上而下的高压威慑与条例叠加，终究会面临边际效应递减的瓶颈。当腐败在特定系统或关键领域呈现塌方式特征时，反映的已非个别官员的操守失范，而是权力高度集中下的横向监督、制衡缺位，以及激励不相容带来的治理张力——即如何在严厉问责的同时，保留基层与技术官僚敢于担当的制度空间，避免反腐演变为行政系统的防御性不作为。这些深层次结构难题如何破解值得深思。

腐败是人类政治的敌人，每个国家都不例外。区别只在于是以这种方式腐败，还是以那种方式腐败。美国的腐败是合法化、金融化、家族化的利益输送，从特朗普家族的商业边界、佩洛西家族的股票交易到拜登家族的争议，两党在互相甩锅中将其制度化；欧洲则是“不作为式”的腐败，政客在议程拖延中牺牲公共利益与增长动能；许多亚非拉国家更深陷官商勾结与黑金政治陷阱。

相对于这些国家政治的麻木，中国对腐败的态度可谓决绝，展现了巨大政治自觉。毛泽东曾给出“让人民监督”，告诫全党在执政后要经得起“糖衣炮弹”进攻。他甚至错误地发动了文化大革命，希望通过群众运动来铲除腐败。邓小平在推行改革开放的同时对腐败也同样不手软。习近平领导的“自我革命”式反腐更是让人印象深刻——一年查处百万人、一届巡视全覆盖、科技赋能与系统改革齐上阵，跨境追逃成常态，嫡系人马也照查，在其他体制下根本无法想象。

这不仅是出于长期执政的危机感，更是制度与国家治理层面的全新探索，是致力于国家治理体系与治理能力现代化的“第五个现代化”和中国式现代化的制度探索。

对于腐败，人类政治至今没有找到一劳永逸的制服办法。有的体制用竞争性选举换取权力问责，代价是政策的长期性与利益公开买卖；有的体制用集中权力换取执行效率，代价是只能依赖上层意志与道德自律。

中国正在尝试第三条路——由一个执政党自身主导，对自己实施监督制约与持续纠错，进行自我革命。这条路走不走得通，现在还没有答案。如果走通了，那确实不只是解决了自己的问题，也为人类政治文明添加了新内涵。