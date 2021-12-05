【01周報社論】變種病毒威脅再現 為政者不能不治本

11月底，南非向世界衞生組織通報發現新冠病毒的新型變種病毒株，具有大量刺突蛋白突變，專家估計其可能會繞過現有免疫網造成新的感染潮，世衞將其列為「值得關注變種」，並以希臘字母命名為「Omicron」。在欠缺數據的當下，沒有人能清楚掌握Omicron會造成多大破壞。有專家擔心它可能重複今年初Delta造成疫情高峰，也有人認為Omicron的致死率可能較低。但正如新冠疫情爆發之初，亦有專家以為病毒並沒有多大威脅，結果有目共睹。



經歷接近兩年的折騰，各國不敢輕視新型變種病毒株。歐美日前已封鎖來自南非及其周邊國家的入境渠道，日本甚至「鎖國」，禁止所有外國人士入境。然而，封關動作再快也無法阻止病毒傳播，北美與歐洲已相繼出現變種病毒株的確診案例。去年初各國封鎖來往武漢航班的做法便說明，病毒往往在政府通報之前早已經過各種途徑傳播，事後封關難以阻隔病毒流傳。

不能阻止病毒變種 共存論無異於豪賭

問題在於「與病毒共存」只是一種消極應對疫情的方法，只求在眼下得過且過，不從根源解決問題。新冠病毒是易變種病毒，只要一天它還在世界各地大規模傳播，就代表它有機會產生新的突變。每一次突變，也有可能是一種具有殺傷力的超級變種。故此，歐美等西方國家既然選擇了接受「與病毒共存」，便注定無法阻擋變種入侵，只能承受那未知的威脅。

全球疫苗接種速度追不上病毒變種。（美聯社）

即使Omicron可能如一些推測所言般致死率很低，但有誰能保證不會有下一個殺傷力堪比或超越Delta的變種？即使有了疫苗幫助，但因為多個先進國家的自私和短視，「疫苗民族主義」廣泛存在，全球疫苗接種率極不平均。正當西方先進國家都在注射第三針時，非洲的平均接種率卻只得6%。全球疫苗接種速度追不上病毒變種，下一個新型病毒株的出現很可能只是早晚之事。

歸根究柢，「與病毒共存」策略乃樂觀地期望「船到橋頭自然直」，與去年時任美國總統特朗普揚言病毒到了夏季就會「自然地消失」其實不遑多讓。當然，我們不能排除奇蹟的出現，疫情或許可以自然地向好發展，然而，這種近於豪賭的邏輯卻絕不可能用來治理國家，也是對人命的不負責任。

處理問題但求應付 終究只會進退維谷

Omicron的出現不但令各國政府面臨防疫難題，亦陷入經濟政策的兩難。美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在上周二（11月30日）出席國會聽證會時，一改以往對通脹和退出寬鬆貨幣政策「鴿派」的態度，表示是時候放棄「通脹只是暫時性」的看法，提出可能要加快縮減買債乃至加息節奏，以控制通脹壓力。這反映了通脹問題已超出聯儲局的預期，到了不得不加以控制的地步。但與此同時，美國經濟尚未走出疫下困境，變種病毒株甚至可能造成新一波衝擊，聯儲局在加息控制通脹與繼續放水保住經濟之間，根本難以取捨平衡。

然而，聯儲局無論如何控制息率也好，對解決美國整體經濟困境的作用也很有限。收緊銀根雖然可以控制通脹，但美國這輪高通脹的起因並非全是放水所致。通脹全面加劇成因複雜，包括了新冠疫情令工人不願意回到工作崗位，破壞了產業鏈及推升了工資；而自2018年貿易戰以來美國對中國所額外加徵的關稅亦開始浮現在通脹上。加息可以起短期的作用，換取時間改善情況，但不可能解決問題本身。例如土耳其的政策利率從2020年中的8%一直增加至今年初達到19%的高位，卻仍然無法改變外資流走的現實，阻止不了土耳其里拉價格崩潰及其國內通脹高企的結果。說穿了，因為央行並非萬能。

至少自金融海嘯以來，美國養成了依賴貨幣政策應對經濟問題的習慣，但應對問題並不等如解決問題。美國始終沒有正視產業空洞化、供應鏈不安全、生產力不能提高等關鍵問題，聯儲局放水最終只是遮掩問題本身。而政治上美國亦深陷黨爭多年，未有共識進行真正的經濟改革，至今年拜登上台才開始反思問題。聯儲局當下進退維谷，其實就是美國經濟多年以來治標不治本的結果。

香港應該汲取教訓 為政必須問題導向

變種病毒株和美國息率的發展不單可能對香港影響重大，歐美政府應對問題的態度本身也值得治港者警惕。西方國家面對疫情，本來有充足時間應對，甚至可以下定決心追求「清零」，但大部份政府卻不願及早應對，一直拖延到疫情一再爆發，才想辦法左縫右補。又好像美國的經濟問題牽一髮而動全身，黨派政治下，政策長久以來只能在表面着墨，從來沒有人敢下決心觸動既得利益階級的「大餅」，只將親手埋下的危機美其名為經濟周期。若不從根本解決問題，僅短視地應付表面的緊急狀態，只會積重難返，最終引發災難。

特區政府應對房屋等社會問題，也應汲取各國應對新冠病毒的教訓，對症下藥。（羅君豪攝）

回看香港，政治光譜各路人馬一直沉醉於意識形態之爭，從政者務虛而不務實，要麼高談闊論自由民主，要麼甘作政治附庸，從來沒有從根本解決香港經濟及社會問題。最明顯的沉痾宿疾要數房屋問題。自金融海嘯之後十多年，私樓樓價一直高企，而公營房屋的供應又不能滿足大部份人的需求。政府過去不敢觸動既得利益者，只提出印花稅、過渡房屋等小修小補措施，從政者也鮮有站出來提供解決問題的藍圖。結果是在劏房林立之時，政府和立法會合力通過劏房租務管制，看似可解燃眉之急，實際上對問題的根本核心——房屋作為基本需要而非炒賣工具——卻未曾觸碰。

又如公營醫療、退休保障、產業轉型等實實在在的問題，政府若然只引入海外醫生，又如何寄望公立醫院能留住人手？當局一再推銷年金計劃，又有沒有想過基層市民早已生活捉襟見肘，根本沒有足夠的積蓄？2019年的示威亂局說明「紙包不住火」，問題已嚴重到不能再含糊應對、不得不正視的程度，然而若治港者沒有問題意識，只從表層問題着手，終究只會像「與病毒共存」一樣不可能根治問題，而要一再面對變種的威脅。

國家主席習近平多次強調，實踐中國特色社會主義要問題導向。所謂問題導向，是指要認真研究並尋求表面問題背後的核心，並不是「頭痛來了才醫頭、腳痛來了才醫腳」。我們經常說香港面對深層次結構矛盾，既謂深層次，自然必須以科學及邏輯的方法一層層拆解，抓住核心問題成因。

新一屆立法會選舉在即，候選人不少都打着改革、改變的口號，政府當局也呼籲市民「為港為己，投一票」，但改變不能只是流於口號式的叫喊。我們衷心希望所有從政者都能打破意識形態的障礙，認真為香港「把把脈」，帶領香港全面改革，腳踏實地解決問題。

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