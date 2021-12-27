【01周報社論】香港需要一個新特首

林鄭月娥是在梁振英對外公布的前一天，得知她的這位上司不會競逐連任特首。當時她作為政務司司長，是政府的第二把手，位處權力核心，但對於這個突如其來的消息還是感到非常意外，並因為這個「很巨大的情況變化」而要重新考慮參選特首。信奉天主教的林鄭在一個月後自言受天主感召而決定參選，不少香港人則相信她是得到了中央的祝福。不論如何，餘下的就是歷史。



林鄭當年的人氣不及曾俊華，但還是得到了一些期待，包括我們的期待。她在宣布參選當天，表示「面向的不只是1,194個選舉委員會委員，我面對的是全港700多萬的市民，深深明白如果沒有廣大市民的支持，日後的管治會舉步維艱」，顯示她明白特首除了要向中央政府負責，亦要向香港社會負責。又如她在競選小冊子矢言要尋找共同語言，消解敵意，「即使不一定同意我的工作理念，但希望起碼不會對我反感」，嘗試說服市民她可以修補當時已經嚴重的社會撕裂。

林鄭月娥競選特首時打着「We Connect」旗號，當選後卻屢遭質疑「堅離地」，與社會愈走愈遠。（羅君豪攝）

領導者不能「堅離地」

林鄭月娥上任後帶領主要官員和行會成員出席立法會午宴，同場出席的包括了公民黨、民主黨等泛民議員，她在席間更親手接過梁國雄爭取全民退保的紙牌，並且互有交談。半年後，民主黨舉行廿三周年黨慶晚宴，林鄭亦有別於梁振英，不但帶領三位司長及多名局長出席，更自掏腰包捐出三萬元，其後亦在社交平台加上「大和解」標籤。說是「大和解」或許言過其實，但沒有人能夠否認，當時的政治氣氛比起梁振英年代已改善不少。

但我們都知道，2019年的修例事件改變了一切。修訂《逃犯條例》是應該做的事情，問題只是如何做。即使過了兩年半，社會仍然記得林鄭政府當時的推動工作何等粗糙，一方面未能有效回應法律界的憂慮，另一方面卻為商界提出的要求修訂草案。林鄭在宣布暫緩修例工作時，承認「在解說、溝通方面工作的確有所不足」，但溝通為何失效本身才是值得深思的問題。她競選時打着「We Connect」旗號，卻因為不懂使用八達通和買廁紙等小事而被質疑「堅離地」。小事不必化大，但一葉可以知秋，特首與社會愈走愈遠，建制派支持者亦怨聲載道，一切不是偶然。領導一言以蔽之就是要從群眾中來，到群眾中去。

加深社會撕裂是重大問題，但不是唯一問題。港澳辦前主任王光亞提出的特首四大條件中，「港人擁護」之外就包括了「有管治能力」；夏寶龍主任今年提出的五個善於中，既有「善於團結各方面力量，做有感召力的愛國者」，亦包括了要善於「破解香港發展面臨的各種矛盾問題」及「為民眾辦實事」。但四年半以來，政府破解了多少矛盾問題，為市民辦了多少實事？

在反修例的前一年，社會尚未受政治爭議紛擾的時候，林鄭大鑼大鼓地舉辦了一場土地大辯論。要求收回粉嶺高爾夫球場建屋的呼聲甚大，但她卻無動於衷，反而力推難以救近火的明日大嶼計劃。本屆政府之初，公屋平均輪候時間是4.7年，而現在已經高達5.9年，距離當局給出的三年上樓承諾愈來愈遠。當然，公營房屋供應不足不能完全歸咎於這屆政府，但政治領袖不正是要革新施政、糾正方向和解決問題嗎？任期過了四年半後社會未見盼望，特首難辭其咎。

為官者必須認識為官所為何事，要有解決問題的決心，不應將住屋、貧窮、社會保障不足等問題留給下一屆。

民生凋敝之失無從諉過

很多人都將香港的管治問題歸咎於所謂的反對派，指摘他們在立法會百般阻撓，令政府無法施政。民主派誠然拿立法會作政治鬥爭的場地，但難道大幅提高最低工資是他們會反對的事情？誰又會不支持政府照顧社會弱勢，防止一宗又一宗命案慘劇發生？當局沒有收回農地、棕地以廣建資助房屋，是因為民主派在礙事嗎？更何況在行政主導的政治體制下，特首領導的管治團隊——而不是立法會——才是推出政策、改革社會的主體。歸根結柢，為官者必須認識為官所為何事，要有解決問題的決心，而非任由住屋、貧窮、社會保障不足等問題一屆留給下一屆，程度甚至一年比一年嚴重。林鄭月娥上周作本屆任內最後一次述職，所述的卻仍然停留在「集中精力聚焦發展經濟、改善民生」，實際上就是沒有什麼成果可說。

過去兩年中央政府雷厲風行地整頓香港政治形勢，既制定及頒布了《港區國安法》，亦確保了立法會只由愛國愛港者參與。我們早已指出，政治新常態對政府的挑戰才是最大，因為他們再沒有借以怪罪的對象。正如中央政府上星期公布的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，末段指出「隨着香港國安法的實施和選舉制度的完善……長期困擾香港的各類深層次矛盾和問題將更有條件得到有效解决」。真正問責的政府不可能在有了穩定的政治局面下，在經濟、民生方面仍然未見成績。

要告別劏房，釋放「樓奴」，我們需要一個不會迷信置業階梯的新特首，明白房屋是市民生活的基本需要，而不是單純由市場供求主導的奢侈商品。調整房屋的供應和需求，令居高不下的樓價軟着陸，固然講求一套適合香港的政治經濟學，但更根本需要的是以民為重的心態，明白生活即是政治的簡單道理。當然，正確的心態有時比起高深的知識更可貴。

要讓香港人不只是生存，而是生活，我們需要一個追求社會公義的新特首。理論上，這是關乎一次分配和二次分配的學問：關乎如何讓市民的勞動有價，能夠從工作上獲得更合理、更公平的回報，而非只是讓資本家「放任」；關乎如何以社會福利制度保障弱勢群體，令他們不會因老弱傷殘或一時際遇，而要吃盡苦頭。但說到底，這其實就只是一種價值追求。

要給青年一個未來，讓他們能夠以香港為家，我們的特首不但需要開放胸懷，兼聽則明，更需要知道這一代人面對的挑戰與上一代截然不同。發奮向上便有出頭天的獅子山精神是已經過去的故事，這一代面對的是經濟停滯不前，社會流動性愈來愈低，是有心儀對象也無經濟能力成家立室的困境。我們的特首要徹底改變香港的社會環境，才能留下青年，甚至叫移居他方的人願意回來。

「時代是出卷人，我們是答卷人，人民是閱卷人。」對於林鄭月娥的這份答卷，香港人已經作出了批閱。

人民是管治的閱卷人

成長於上世紀七十年代的林鄭月娥，年輕時住在灣仔舊樓，放學回家後只能站在碌架床下層，把上層用作書桌做功課。憑着努力，她幾乎每年也考第一，進入香港最好的學府，大學畢業後成為天之驕子的政務主任。「好打得」的評價全然非虛，林鄭的努力和能力絕對值得肯定。但這些只是做好特首的必要條件，而不是充分條件。四年半以來，她確實未能解決社會和民生問題，製造了更嚴重的政治撕裂，甚至乎在中央穩定香港政治局勢後，市民又再一次感受到這位特首的高傲心態。

前年6月反修例風波正酣之際，林鄭月娥曾經在電視專訪面前哽咽地說，「說我『賣港』，我怎麼賣港？我土生土長，我跟所有香港人一同成長，我對這個地方的愛，讓我作出不少個人犧牲……他（林鄭的丈夫林兆波）說你怎麼可能賣港呢？但你真的有問題，做了行政長官後就賣身給香港」。相信在林鄭月娥的家人心中是一位好太太、好媽媽，在政府官員眼中亦必然是個勤勞嚴謹的好上司。但對於管治者，正如國家主席習近平不只一次強調，「時代是出卷人，我們是答卷人，人民是閱卷人」。對於林鄭月娥的這份答卷，香港人已經作出了批閱。

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