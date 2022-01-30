【01周報社論】虎年但求香港不用吃苦

本周一是年廿九除夕，本應是準備迎接新春佳節的日子，但全港市民卻仍沒辦法放開心懷過節。2020年農曆新年期間，新冠肺炎由內地蔓延至香港，市民紛紛匆忙搶購口罩與日常物資，「一罩難求」成為其時社會困境的寫照。此後大家無日不盼望疫情盡快結束，可惜兩年過去了，香港社會仍然籠罩在疫情陰霾之下，以致虎年的到來並未帶來虎虎生威的氣象，反倒讓人揶揄是個「苦年」。



由於豁免檢疫群組的漏洞，新冠變種病毒走入社區引發第五波疫情，市民只能再次在嚴格防疫要求下過年。為了盡早控制疫情，政府宣布晚市全面禁堂食至少到春節假期後；另一方面，各區陸續出現染疫群組，嚴重的地點要禁足圍封，也有不少地方需要強制檢測。這不單令很多預訂了團年飯甚至歲尾婚宴的市民被迫取消活動，也有很多「手停口停」的市民無可避免地又要過上苦日子。

特首高官上不知中央 下不知民情

為了阻止病毒傳播，加強防疫措施是無可奈何之計。然而，疫情之所以未能盡早受控，很大程度上是香港的官員欠缺警覺性。儘管不少意見早已警告機組人員等免檢疫群組很快將成為防疫漏洞，但政府卻遲遲沒有作為，最終錯失了及早外防輸入的窗口期。這也難怪不少市民遷怒於政府高官們。更令人心寒的是，普羅市民生活在水深火熱之際，一些權貴自以為是的一面也不合時宜地暴露於大眾眼前。

虎年將至，市民仍為疫情所苦。（資料圖片）

月初正值全球新一波疫情爆發，香港也正準備進入嚴防戒備狀態時，港區人大代表洪為民搞了一個大型生日派對，超過二百人出席，當中不乏政府高官和議員。結果生日派對成為了「傳播派對」，多位高官議員要到竹篙灣隔離。更有甚者，有政府高層被揭未有跟隨防疫規定用「安心出行」登記到場紀錄，有人涉嫌在場內不戴口罩交談，事後還有參加者為自己的錯誤行徑狡辯。用「朱門酒肉臭，路有凍死骨」去形容這宗醜聞也許過於刻薄，但這些香港的權貴們何等離地，也讓人看得一清二楚，一些議員甚至後知後覺地到親臨其境，才明白早已被市民戲稱為「糟糕灣」的竹篙灣檢疫中心環境如何不堪。

更令人感到無奈的是，特首林鄭月娥並不認為這些問題源自她領導的政府失治。早前她將防疫漏洞全部推予國泰航空公司，似乎顯示她與管治團隊並不認為自己在事件中犯錯。近日疫情大爆發，她在記者會上不戴口罩而被追問時，辯稱自己這麼做是為了讓市民清晰聽到特首發出的信息和感受她的情緒，例如她因為對本地疫情感到憂慮，故不會輕鬆展示笑容。疫情如此嚴峻，作為特區之首，在公在私理當感到憂慮，怎會需要放下口罩才可讓市民知道？她也許真的這麼想，但在社會面對公共衞生危機時，領導者不以身作則，反倒作出錯誤示範，怎會不讓市民感覺她背離常理？

口罩怪論之後，林鄭上周四（1月27日）在回應記者關於「動態清零」的問題時，又失言稱內地才是「始作俑者」，因此她無法對「動態」二字作權威解釋。「始作俑者」語出《孟子》，即便其意思在學術上可能仍有爭論，但無論是坊間日常應用，還是翻查政府官員過往引用紀錄，無不視其為貶義詞。林鄭這番言論讓人感覺她不認同內地的政策，如果她覺得香港的防疫策略確有獨特優異之處，大可如實承認並詳加解說，而不是以「無謂太計較用何形容詞」搪塞，予人不肯承擔責任之感。

事實上，當政府一方面清晰表明「動態清零」是最有效抗疫手段，一方面對這項政策擺出不知其然的態度，不免讓人擔心他們近年開始頻頻掛於嘴邊的「解決深層次結構矛盾」、「告別劏房」等說法，會否只是突顯自己的政治正確？他們到底有多認同問題的嚴重性，抑或又只是覺得「始作俑者」都是他人？

香港人只求能安居樂業

為政者切莫高坐廟堂之上，不見民間疾苦。這既是香港市民的訴求，也是國家對治港者的要求，偏偏特區為政者一再讓人看到他們上不知中央、下不知民情。中聯辦主任駱惠寧上周發表新春致辭時說：「以為可以『躺贏』而懈怠，或是遇到難題就繞道，只會失去奮鬥的激情和變革的勇氣。」這句話就將中央對治港者的期望說得明明白白——中央所求的是香港官員能奮發自強，通過改革解決香港自身問題，做好「港人治港」。

疫情下的太子花墟擠滿買年花過年的市民。（羅君豪攝）

至於香港的民情其實就更為單純，普羅市民最基本的希望是安居樂業，改善生活。這雖然單純，但並不簡單。就以安居為論，回歸二十多年來經歷多任特首，一直未能做到。基層無法上樓，被迫蝸居於劏房斗室，甚至愈住愈差，夾心階層窮一生精力只能做「樓奴」。政府要讓每個人都安居，並不等於要幫所有家庭置業，而是要承擔起自身的社會分配責任，為大家提供適切居所．政府應該改變置業階梯的政策方向，以公營房屋滿足一般人的住房需求，將物業投資與住房的剛性需求分流。

至於樂業，香港經濟仍然面對很多新的挑戰和壓力，政府不能只依靠「食老本」的方法應付。近者，疫情窒礙經濟復蘇，大量打工仔的飯碗朝不保夕，加上無法通關致使成千上萬市民的生活被嚴重擾亂，這些都要政府雷厲風行地應對。遠者，中美角力、美國加息等大環境因素影響着全球政經走向，香港也難以獨善其身。只有發展才能消除社會累積的問題，香港近年欠缺新的經濟增長點，政府需要為轉型做好計劃。

無論要做到安居還是樂業，政府都需要大刀闊斧地改革。如果官員們沒有膽識和承擔，只求蕭規曹隨，那麼香港遲早會被問題所吞沒。可惜的是，當下特區政府之內未見革新氣象，對於內地不斷提醒改革，官員們仍舊像讀稿機一樣「交差」，當中流露的但求得過且過心理令人擔憂。對於市民的期望，他們也似乎不甚在意，甚至有時好擺官架子。

有能者請為香港挺身而出

農曆新年後香港將迎來特首選舉，我們期望具備行動魄力的有識之士能挺身而出，帶領香港人踏上改革道路。令人失望的是，距離提名期完結只餘一個多月，但至今只有一位未有從政經驗的商人宣布參選。這位參選者的動機與能力令人存疑，但起碼他的勇氣值得社會肯定。問題是，香港並非沒有人才，絕對不是「蜀中無大將」，為什麼到現在仍只得一個人出來參選？到底是大家是沒有自信，還是被中央的威嚴所震懾，不敢站出來主動擔起大旗，只想等待「欽點」人選？

不論如何，正所謂虎嘯祥瑞，我們祈盼虎年裏真的能有一番新氣象。在這個傳統的團圓節慶時分，我們希望香港從政者好好把握機會，認真思考如何才能做好香港的治理工作，令普羅市民真正可以安居樂業，如何才能有效施政，「令民與上同意」。我們更希望有承擔、有能力、有勇氣和魄力為香港破舊立新、推行改革的人，能夠出來參選並成為新特首，帶領香港人度過最具挑戰的歲月。